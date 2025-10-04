聽新聞
連接中彰的和美大橋進度近8成 和美端10月14日起分3階段交管
跨越大肚溪，連接彰化縣和美鎮與台中市大肚區的和美大橋新建工程，目前進度已近8成，為配合和美端橋梁引道施工，將啟動三階段交通管制措施，第一階段從今年10月14日至12月31日，將封閉台61乙西行線（往伸港方向），並改道至東行線，原雙車道調整為「雙向各一車道通行」。
斥資近32億元的和美大橋新建工程，由台中市政府施工，新橋全長約1440公尺、寬22公尺，橋面規劃雙向4車道、2個機車專用道，並在下游側規劃人行及自行車共用道，銜接台中市大肚區文昌路與彰化縣和美鎮台61乙線，工程預定明年11月30日完工。
市府指出，過去往返大肚與和美需繞行超過10公里、耗時逾30分鐘，工程完工後，車程僅需2分鐘，不僅大幅縮短交通距離，還能促進中彰生活圈發展。
台中市政府指出，和美大橋目前工程進度達78%，即將進入橋梁引道施工，市府啟動彰化端橋梁引道三階段交通管制措施，第一階段自今年10月14日至12月31日封閉台61乙西行線（往伸港方向），並將東行線原雙車道調整為「雙向各一車道通行」；另濱海路近國道三號橋下，將於12月中下旬封閉部分南下路段，並改至北上路段採雙向管制、彈性輪流通行。
第二階段自明年1月1日至8月31日封閉台61乙東行線，第三階段自明年8月31日至10月31日封閉台61乙雙向內側車道，市府並提供圖卡，提醒用路人注意改道資訊，提前規劃行程，避開易壅塞區域，並遵守現場管制引導，減速慢行，以維持通行安全與順暢。
