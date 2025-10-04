台中南投合體拚觀光 國慶連假看晚會、賞焰火還能抽金幣

10月9日國慶晚會在台中登場，10月10日國慶焰火首度在南投施放，搭配南投世界茶業博覽會，南投與台中聯手推出「中投大玩家．集點抽好禮」雙城行銷，民眾只要在中投兩地消費參與，即可集點兌換紀念品、抽iPhone、相機與黃金金幣等大獎。更是秋季出遊，最佳選擇。

南投縣府觀光處指出，三大優惠方案同步推出，最受矚目的「雙城大玩家」活動，透過集點紙串聯台中國慶晚會、南投茶博、國慶焰火。民眾消費滿500元並參與活動，可在服務台換取貼紙，集滿1點可換茶博紀念杯組，2點換限定禮品，3點則可抽iPhone17、Sony相機及紀念黃金金幣。目前同場還有「南投旅遊好康月」，登錄發票也能參加抽獎。

觀光處進一步表示，凡10月1日至31日入住南投合法旅宿，憑證明可依房間數領取加碼摸彩券，10月12日將在茶博會場抽出5名幸運兒，每人可獲紀念黃金金幣1枚，讓住宿體驗更具驚喜。

此外，10月4日至12日茶博期間，推出「你買100我送100茶博購物金」活動，民眾只要在縣內消費滿100元，持當日發票即可至茶博服務台兌換等值購物金，每日限量發放，換完為止。觀光處提醒，此方案不得與集點並行，發票僅能擇一參加。

縣府也規劃二日遊行程，10月9日先到台中參加國慶晚會並消費集點，晚間入住南投旅宿享抽黃金資格；10日白天暢遊南投景點並逛茶博，兌換購物金選購農特產，晚上欣賞國慶焰火，再完成集點抽大獎，為連假劃下完美句點。