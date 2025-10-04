台中國慶典禮...中山國中棒球隊領唱國歌 超實用紀念小物曝光

台中市府10月10日上午8時將在市府前廣場舉行升旗典禮，當天將由76位民防義警及霹靂小組聯手展護全國最大長36公尺、寬24公尺的巨幅國旗進場，並邀榮獲LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍的中山國中棒球隊領唱國歌。中市府也推出國慶紀念小物「三用照明檯燈」，當日上午6時30分限量發送。

民政局長吳世瑋表示，今年國慶升旗典禮以「富市台中、國慶歲豐」為主題，主視覺以「豐收」象徵人民耕耘成果與未來祝福，色彩取自台灣辦桌常見紅、藍、綠三色帳篷，融合節慶熱鬧氛圍與地方特色，並以簡約重複圖樣編織而成，展現全民同慶的榮耀時刻。

吳世瑋說，此次特別邀請76位民防義警及霹靂小組登上國慶升旗大典，聯手展護巨幅國旗進場，盼藉此場合向這群英勇守護家園的城市英雄表達最深謝意。

此外，西屯區中山國中棒球隊今年8月勇奪LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍，寫下台灣青少棒史上的傳奇紀錄，也讓世界看見台灣棒球的硬實力，市府也特別邀請中山國中棒球隊成員於國慶典禮中領唱國歌。

民政局指出，升旗典禮將由光華高工儀隊帶來精彩的操槍演出，為活動揭開序幕，並邀請豐原、外埔、南屯、及大雅區等4區吉祥物引領市長及來賓進場，與領唱來賓及觀禮民眾齊唱國歌。另外，東山高中啦啦隊將帶來融合高難度動作與精采編排的演出，秀出蓬勃的青春活力。

民政局提到，升旗典禮將於10月10日在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，預計上午6時30分開始發放小國旗與限量「三用照明檯燈」，兼具手電筒、露營燈及桌上檯燈三用功能，7時40分表演節目開始，升旗典禮8時正式舉行，歡迎市民齊聚市府廣場慶雙十。