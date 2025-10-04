快訊

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

苗栗隨機殺人可望逃死？7年前牙醫父被殺…兒：司法就是保護加害人

日本機場驚險一幕！旅客行李險遭陌生女子推走「我在旁邊也敢動」

聽新聞
0:00 / 0:00

入秋台中溫泉季登場！四大溫泉區各推優惠 10月25日音樂會嗨翻谷關

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中東勢溫泉區。圖／台中市觀遊局提供
台中東勢溫泉區。圖／台中市觀遊局提供

秋天正是泡湯好時節！台中市觀旅局規劃「2025 台中好湯溫泉季」活動，即日起至10月31日，串聯轄內谷關、東勢、烏日及大坑四大溫泉區，不僅提供旅宿優惠甜甜價，更有一系列精彩活動，邀請全國民眾前來台中，享受「泡在自然裡」的泡湯旅程，只要在現場參與互動打卡活動，即可兌換限量泡湯券，還有機會參加抽最大獎「台中—神戶雙人來回機票」。

觀旅局長陳美秀表示，台中擁有得天獨厚的優質泉源，各溫泉區因地貌不同，孕育出獨具風情的湯泉體驗，例如谷關溫泉泉水溫暖，可感受山林環繞的寧靜，東勢溫泉 坐擁豐富的四季景色，泡湯後可在林場漫步，設有老少咸宜的森林體驗設施；即使是緊鄰高鐵交通樞紐的烏日，也有溫泉適合外縣市旅客輕鬆規劃溫泉小旅行；而大坑溫泉則鄰近市區與登山步道，是健行後舒緩筋骨的絕佳選擇。

2025台中好湯溫泉季即日起至10月31日止，旅客無論是想尋求山林寧靜、親子同樂，或是結合都會健行，都能在台中找到最舒適的旅遊節奏；在溫泉季期間，市府與業者合作推出溫泉旅館天天優惠甜甜價活動，讓遊客得以實惠價格享受優質溫泉旅宿，此外還規劃多項精彩活動。

10月25日下午3時30分至晚上8時在谷關溫泉廣場舉辦的「好湯音樂會暨部落市集」活動現場不僅有在地表演團體、親子帶動跳與街頭藝人輪番演出，更規劃了約20個在地農特產與特色美食攤位。觀旅局特別推出限量免費烤大豬品嘗與搗麻糬體驗，帶領遊客深入感受原民傳統風味。

台中市觀旅局呼籲民眾把握10月連假，安排一趟台中溫泉小旅行。更多活動資訊請關注大玩台中臉書粉絲團及台中觀光旅遊網「2025台中好湯溫泉季」活動網頁。

台中大坑溫泉區。圖／台中市觀遊局提供
台中大坑溫泉區。圖／台中市觀遊局提供
台中谷關溫泉區。圖／台中市觀遊局提供
台中谷關溫泉區。圖／台中市觀遊局提供
台中烏日溫泉區。圖／台中市觀遊局提供
台中烏日溫泉區。圖／台中市觀遊局提供

溫泉季 谷關

延伸閱讀

谷關往東勢休旅車擦撞路旁休旅車翻覆 車上3人受傷

慈濟人心繫花蓮 宜蘭園區「歡唱滿人間」音樂會前為災區默哀祈福

泡泰安溫泉訪原鄉秘境

台南黃家古厝中秋音樂會 10/4登場展現文化包容

相關新聞

入秋台中溫泉季登場！四大溫泉區各推優惠 10月25日音樂會嗨翻谷關

秋天正是泡湯好時節！台中市觀旅局規劃「2025 台中好湯溫泉季」活動，即日起至10月31日，串聯轄內谷關、東勢、烏日及大...

彰化設飼料廠說明會 村民提13項訴求要脙公證

昱銘飼料廠申請在彰化縣芳苑鄉漢寶村設廠生產，昨舉辦說明會，村民質疑恐帶來空氣、噪音汙染及飼料車進出的交通隱憂，並提13點...

中捷藍線補助遭砍9成6 盧秀燕：台中人應被公平對待

中市府昨在議會專案報告中捷藍線進度，市府表示進度超前，但中央明年原訂補助款43億元，加上進度超前的19億元，最後只核定1...

再傳捷報！媒體調查台中「經濟與就業」高居六都第二

台中市競爭力調查再傳捷報！《遠見雜誌》公布2025年「縣市總體暨永續競爭力調查」結果顯示，台中市於「經濟與就業」面向，排...

台中國家歌劇院10週年展演活動起跑 吉祥物「壺裡狗」首度亮相

台中國家歌劇院今天宣布10週年展演活動起跑，可愛吉祥物「壺裡狗」首度亮相，10週年主題曲「揚帆啟航」也在展演活動中透過合...

卦山力藝術祭「與神同行」 結合彰化古龍山祈安遶境活動

2025年卦山力藝術祭將結合睽違12年彰化北極玄天上帝古龍山廟祈安遶境活動，訂10月11日至26日登場，策展人葉育君指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。