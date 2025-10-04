入秋台中溫泉季登場！四大溫泉區各推優惠 10月25日音樂會嗨翻谷關

秋天正是泡湯好時節！台中市觀旅局規劃「2025 台中好湯溫泉季」活動，即日起至10月31日，串聯轄內谷關、東勢、烏日及大坑四大溫泉區，不僅提供旅宿優惠甜甜價，更有一系列精彩活動，邀請全國民眾前來台中，享受「泡在自然裡」的泡湯旅程，只要在現場參與互動打卡活動，即可兌換限量泡湯券，還有機會參加抽最大獎「台中—神戶雙人來回機票」。

觀旅局長陳美秀表示，台中擁有得天獨厚的優質泉源，各溫泉區因地貌不同，孕育出獨具風情的湯泉體驗，例如谷關溫泉泉水溫暖，可感受山林環繞的寧靜，東勢溫泉 坐擁豐富的四季景色，泡湯後可在林場漫步，設有老少咸宜的森林體驗設施；即使是緊鄰高鐵交通樞紐的烏日，也有溫泉適合外縣市旅客輕鬆規劃溫泉小旅行；而大坑溫泉則鄰近市區與登山步道，是健行後舒緩筋骨的絕佳選擇。

2025台中好湯溫泉季即日起至10月31日止，旅客無論是想尋求山林寧靜、親子同樂，或是結合都會健行，都能在台中找到最舒適的旅遊節奏；在溫泉季期間，市府與業者合作推出溫泉旅館天天優惠甜甜價活動，讓遊客得以實惠價格享受優質溫泉旅宿，此外還規劃多項精彩活動。

10月25日下午3時30分至晚上8時在谷關溫泉廣場舉辦的「好湯音樂會暨部落市集」活動現場不僅有在地表演團體、親子帶動跳與街頭藝人輪番演出，更規劃了約20個在地農特產與特色美食攤位。觀旅局特別推出限量免費烤大豬品嘗與搗麻糬體驗，帶領遊客深入感受原民傳統風味。