彰化設飼料廠說明會 村民提13項訴求要脙公證

昱銘飼料廠申請在彰化縣芳苑鄉漢寶村設廠生產，昨舉辦說明會，村民質疑恐帶來空氣、噪音汙染及飼料車進出的交通隱憂，並提13點訴求，要求業者到法院公證，若違反即停業。經過數小時爭執與對峙，業者最終全盤同意才落幕。

昱銘公司先前購地，向農業部與縣府申設飼料廠房，今年8月整地時引發村民圍廠阻止動工。昨天舉行說明會，由村長鄭鵬豐主持，楊姓負責人簡報廠房設計與防制空汙措施，被村民打斷，要求直接回應13點訴求。

林姓村民質疑昱銘與新農科兩家關係密切？新農科曾在彰化等縣市因汙染遭開罰，村民擔心重演，且指廠址鄰近漢寶國小，恐影響學童學習與交通安全，建廠對村落有何益？楊姓負責人強調兩家公司並不同。

村民共提13項訴求，包括廠區不得造成空氣或噪音汙染，清楚說明廢水排放方式，公開空氣與噪音監測資料，接受村民監督與檢查，一旦發生汙染立即停工。重型車進出確保交通安全，保障學校學習環境；提供在地就業與公益回饋，設立居民健康檢查計畫，設居民保障基金；須避免房價下跌及人口外流，維持公開透明並履行承諾，廠方需法院公證承諾事項。

楊姓負責人強調，房地產漲跌是全國的事，並非一家工廠能決定，如飼料廠被村民查到汙染即立刻停工關閉；飼料廠進口黃豆、小麥、玉米等原料，製造過程幾無汙染，沒工業汙水，已向政府申請合法排放生活廢水。

村民要求昱銘須到法院公證13點「村民訴求」，否則不能動工；村民與楊姓負責人互嗆，氣氛火爆，村長鄭鵬豐一度被質疑和業者唱雙簧，鄭鵬豐怒甩麥克風，後被勸回宣讀訴求。楊姓負責人最終答應村民健檢、設置居民保障基金等村民訴求並到法院公證，結束說明會。