中捷藍線補助遭砍9成6 盧秀燕：台中人應被公平對待

中市府昨在議會專案報告中捷藍線進度，市府表示進度超前，但中央明年原訂補助款43億元，加上進度超前的19億元，最後只核定1.6億元，縮水9成6。綠營批藍線進度落後，市長只會哭窮與跟中央要錢，藍營憂經費不足影響進度。台中市長盧秀燕表示，台中人應被公平對待。

中捷藍線是台中交通大動脈，機電工程6月26日已開工，土建工程預計明年動工。近日因中央核定工程補助款縮水，成為政壇話題。捷工局長蘇瑞文說，藍線高架段預計今年底完成細部設計審查，最快明年二、三月發包動工，藍線地下段設計進度也超前，全線預計二○三四年完工。

民進黨團火力全開，綠營議員陳淑華批藍線進度落後，土建3標案只有第1標進度達期中報告，第2、3標仍在設計階段，「根本還用不到錢」；中央補助款依工程實際進度撥款，盧秀燕卻一再指中央補助縮水，「根本造謠抹黑」。

綠營議員陳俞融、張芬郁、黃守達指，藍線龍井機廠「開工卻未動工」，僅架設好圍籬，市府一再喊「七線齊發」，根本是「畫大餅」。議員張家銨砲轟，藍線動工典禮是「一場秀」，因現場仍在移樹整地。

藍、白議員反嗆綠營「扯後腿」。國民黨議員劉士州、民眾黨議員江和樹指，捷運藍線是台中重大建設，中央大砍補助，形同「踐踏台中」。

無黨籍林昊佑、藍營議員楊大鋐、黃佳恬、邱愛珊、張瀞分說，市府財源恐被迫舉債，「巧婦難為無米之炊」，擔心影響進度，呼籲中央給足經費。

「台中人應該被公平對待。」盧秀燕表示，機電工程也是進度，藍線機電標發包一次就成功，不是大興土木才叫動工；盧喊冤，台中不像「其他天之驕子的城市」，市府只要求依公式給補助，不該被「卡關」。

盧強調，「想扯台中後腿的政治人物都不會被支持，從立委選舉與反罷免就看得到；她改善市府財務，舉債空間已由88億提升至700多億，舉債建設不是問題，但仍堅持把關，嚴守財政紀律，避免債留子孫。