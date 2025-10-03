再傳捷報！媒體調查台中「經濟與就業」高居六都第二

台中市競爭力調查再傳捷報！《遠見雜誌》公布2025年「縣市總體暨永續競爭力調查」結果顯示，台中市於「經濟與就業」面向，排名從去年第三名躍升至今年第二名，展現城市強大的經濟活力。

台中市政府經濟發展局長張峯源表示，台中市繼上月在《天下雜誌》2025年「永續幸福城市大調查」的「經濟面向」奪下六都第二，這次調查又再傳捷報，一舉在《遠見雜誌》縣市總體暨永續競爭力調查的「經濟與就業」面向奪下六都第二，較去年上升一名。

他指出，經濟與就業面向共涵蓋8項指標，包括勞動參與率、營利事業家數及銷售額、公司登記、家庭收支、老化指數等；其中，台中在營利事業家數、人口社會增加率、地方稅收成長率都穩坐前三名寶座，尤其在「地方財政」更奪下六都之冠，展現強大的經濟實力。

經發局補充，台中經濟指標已連續17季保持4項以上冠軍，在「經濟部投資台灣三大方案」投資家數也以347家蟬聯全台第一，經濟表現亮眼，今年《天下雜誌》「2025年永續幸福城市大調查」獲六都第二佳績，近期又連續獲得《遠見雜誌》肯定經濟表現，展現經濟穩定成長動能。

經發局指出，台中整體投資環境，不僅交通區位便利、商業機能完善，近年來更持續開發重劃區及興建公共建設，在高齡少子化趨勢下，人口仍逆勢成長突破286萬人，加上吸納中台灣七縣市消費人口，市場未來仍有大幅成長空間。

伴隨北屯漢神洲際購物中心明年初開幕，全國最大商場D-ONE第一大天地預計明年完工，台中101也宣布落腳七期，加上全台百貨「店王」台中新光三越9月重新開幕，單日即吸引上萬人消費，百貨市場可望再創榮景突破千億元大關，發展潛力不容小覷。

經發局補充，今年因應關稅匯率雙重衝擊，為協助產業力抗風暴，市府除成立「關稅應變小組」，持續盤點受衝擊產業、掌握業者訂單與市場受影響情形，並提出因應對策，包括產業分散外銷市場、拓展非美市場、租稅與金融紓困措施等。

首波提供參展補助2,500萬元給9大領先指標產業公會，協助業者前進德國、波蘭、日本、捷克等國家參展，已見成效，包含台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣木工機械工業同業公會、台灣自行車輸出業同業公會及台灣機械工業同業公會等4家公會，共申請補助1,250萬元，預計創造逾2,000萬美元商機。