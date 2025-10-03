快訊

中職／兄弟全年第一到手 搭總冠軍賽直達車拚二連霸

現場驚悚畫面曝光！玻璃四散器具炸飛 蘆洲便當店氣爆7人送醫

獨家直擊！柯家洋閃婚圈外女友曝光 張小燕、柯震東星光搶鏡

中捷藍線遭指開工未動工 盧秀燕：工程進度不錯

中央社／ 台中3日電
台中捷運工程補助款款遭中央刪除，台中市長盧秀燕昨答詢，強調台中人應被公平對待。聯合報系記者余采瀅／攝影
台中捷運工程補助款款遭中央刪除，台中市長盧秀燕昨答詢，強調台中人應被公平對待。聯合報系記者余采瀅／攝影

中捷藍線遭指「開工未動工」，台中市長盧秀燕今天說，不是土木工程才叫動工，這定義太傳統狹隘，還有機電動工，且機電標1次就發包成功，過去捷運工程很少見，工程進度不錯。

民主進步黨籍台中市議員陳淑華在台中市議會質詢時表示，藍線6月機電標開工，依台中市政府捷運工程局說明，目前進度僅龍井機廠假設工程，圍籬圍起來而已。

民進黨籍台中市議員陳俞融、張芬郁與黃守達說，藍線土建工程仍停在設計審查階段，龍井機廠只是圍籬圍起來，根本是「開工卻未動工」，中市府卻整天向中央哭窮，非負責任態度。

盧秀燕答詢表示，台中沒要多拿補助，但中央應按公式補助，台中人應被公平對待，卻總有民意代表扯台中後腿，台中市民有判斷力，眼睛特別雪亮，想扯台中後腿的政治人物不會被支持，從上次立法委員選舉與大罷免結果就看得到。

議員 捷運 盧秀燕

延伸閱讀

巨大遭美實施暫扣令 盧秀燕憂後續影響

中捷藍線補助遭砍藍綠議會吵翻天 盧秀燕：台中人應被公平對待

無牌車占用車格每月省上萬元？ 盧秀燕：沒車牌就立即拖吊

台美關稅衝擊！中市117家廠商放無薪假 盧秀燕：處理要快

相關新聞

再傳捷報！媒體調查台中「經濟與就業」高居六都第二

台中市競爭力調查再傳捷報！《遠見雜誌》公布2025年「縣市總體暨永續競爭力調查」結果顯示，台中市於「經濟與就業」面向，排...

台中國家歌劇院10週年展演活動起跑 吉祥物「壺裡狗」首度亮相

台中國家歌劇院今天宣布10週年展演活動起跑，可愛吉祥物「壺裡狗」首度亮相，10週年主題曲「揚帆啟航」也在展演活動中透過合...

卦山力藝術祭「與神同行」 結合彰化古龍山祈安遶境活動

2025年卦山力藝術祭將結合睽違12年彰化北極玄天上帝古龍山廟祈安遶境活動，訂10月11日至26日登場，策展人葉育君指出...

難忘兒時快樂時光 黃宏意棄工從農獲稻米達人銅牌

稻田裡的蛙鳴、泥鰍深烙在黃宏意腦海，退伍回到家鄉彰化縣溪州，先到碾米廠當業務員，接觸農民和農務，他決定改行種水稻，多次獲...

遠距醫療「看醫生」進軍東協！解決海外就醫困境 馬來西亞成第二站

結合國內各大醫療院所，童綜合醫院繼2024年7月於越南地區啟動公益遠距醫療「看醫生」試辦計畫後，持續深化遠距醫療服務，今...

村民高呼「滾出去」！飼料廠前進彰化漢寶 說明會火爆對峙

昱銘飼料廠申請在彰化縣芳苑鄉漢寶村設廠生產，今舉辦說明會，多名村民質疑可能製造空氣、噪音等汙染，飼料車進出將產生交通安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。