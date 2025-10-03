中捷藍線遭指開工未動工 盧秀燕：工程進度不錯

中捷藍線遭指「開工未動工」，台中市長盧秀燕今天說，不是土木工程才叫動工，這定義太傳統狹隘，還有機電動工，且機電標1次就發包成功，過去捷運工程很少見，工程進度不錯。

民主進步黨籍台中市議員陳淑華在台中市議會質詢時表示，藍線6月機電標開工，依台中市政府捷運工程局說明，目前進度僅龍井機廠假設工程，圍籬圍起來而已。

民進黨籍台中市議員陳俞融、張芬郁與黃守達說，藍線土建工程仍停在設計審查階段，龍井機廠只是圍籬圍起來，根本是「開工卻未動工」，中市府卻整天向中央哭窮，非負責任態度。

盧秀燕答詢表示，台中沒要多拿補助，但中央應按公式補助，台中人應被公平對待，卻總有民意代表扯台中後腿，台中市民有判斷力，眼睛特別雪亮，想扯台中後腿的政治人物不會被支持，從上次立法委員選舉與大罷免結果就看得到。