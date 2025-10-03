快訊

台中國家歌劇院10週年展演活動起跑 吉祥物「壺裡狗」首度亮相

中央社／ 台中3日電
台中國家歌劇院。圖／台中國家歌劇院提供
台中國家歌劇院。圖／台中國家歌劇院提供

台中國家歌劇院今天宣布10週年展演活動起跑，可愛吉祥物「壺裡狗」首度亮相，10週年主題曲「揚帆啟航」也在展演活動中透過合唱分享給大家。

台中國家歌劇院下午舉辦10週年展演活動起跑茶會，邀請藝術界、產業界等數百人與會。藝術總監邱瑗以永續場館、人才培育、多元展演3個面向，分享營運成果及展望。吉祥物「壺裡狗」也首度亮相，並在10週年主題曲「揚帆啟航」合唱聲中圓滿結束。

為慶祝10週年來臨，歌劇院說明，從2025「遇見巨人」系列展開，這週以威爾第歌劇「弄臣」揭開序幕，邀請國內外重要藝術家再度造訪；2026「藝想春天」系列，探討各種「近未來」的劇場狂想；2026「夏日放／FUN時光」系列，以迎接經典重製、IP開發、本土孵育的「音樂劇在台中」作為10週年展演活動總結。

邱瑗表示，歌劇院5週年時曾發表社會影響力「SROI」調研，與19類利害關係人對話，從藝術、經濟、教育等面向進行影響力評估；2025年提報永續報告書，歌劇院再度深化溝通，從表演團隊、觀眾、社區等7類利害關係人中，了解大家對歌劇院從綠色劇場、智慧能源管理、到藝術永續的期待。

邱瑗指出，歌劇院員工有近7成是中部地區，平均年齡38歲；這裡不只是工作場域，透過在職精進、證照認證，對未來的發展也能有所期待。

10週年吉祥物「壺裡狗」以美聲涵洞的建築特色設計，有著大大的耳朵、超級廣角的眼睛可以欣賞表演，還有好胃口的肚子可以吃美食。10週年主題曲「揚帆啟航」由張清彥作曲，以「旅程」為主題，下午茶會現場也由歌劇院人員及志工們所組成的「劇聲合唱團」演唱，期許一個更美好的未來。

吉祥物 台中歌劇院 音樂劇

相關新聞

再傳捷報！媒體調查台中「經濟與就業」高居六都第二

台中市競爭力調查再傳捷報！《遠見雜誌》公布2025年「縣市總體暨永續競爭力調查」結果顯示，台中市於「經濟與就業」面向，排...

台中國家歌劇院10週年展演活動起跑 吉祥物「壺裡狗」首度亮相

台中國家歌劇院今天宣布10週年展演活動起跑，可愛吉祥物「壺裡狗」首度亮相，10週年主題曲「揚帆啟航」也在展演活動中透過合...

卦山力藝術祭「與神同行」 結合彰化古龍山祈安遶境活動

2025年卦山力藝術祭將結合睽違12年彰化北極玄天上帝古龍山廟祈安遶境活動，訂10月11日至26日登場，策展人葉育君指出...

難忘兒時快樂時光 黃宏意棄工從農獲稻米達人銅牌

稻田裡的蛙鳴、泥鰍深烙在黃宏意腦海，退伍回到家鄉彰化縣溪州，先到碾米廠當業務員，接觸農民和農務，他決定改行種水稻，多次獲...

遠距醫療「看醫生」進軍東協！解決海外就醫困境 馬來西亞成第二站

結合國內各大醫療院所，童綜合醫院繼2024年7月於越南地區啟動公益遠距醫療「看醫生」試辦計畫後，持續深化遠距醫療服務，今...

村民高呼「滾出去」！飼料廠前進彰化漢寶 說明會火爆對峙

昱銘飼料廠申請在彰化縣芳苑鄉漢寶村設廠生產，今舉辦說明會，多名村民質疑可能製造空氣、噪音等汙染，飼料車進出將產生交通安全...

