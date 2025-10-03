台中國家歌劇院10週年展演活動起跑 吉祥物「壺裡狗」首度亮相

台中國家歌劇院今天宣布10週年展演活動起跑，可愛吉祥物「壺裡狗」首度亮相，10週年主題曲「揚帆啟航」也在展演活動中透過合唱分享給大家。

台中國家歌劇院下午舉辦10週年展演活動起跑茶會，邀請藝術界、產業界等數百人與會。藝術總監邱瑗以永續場館、人才培育、多元展演3個面向，分享營運成果及展望。吉祥物「壺裡狗」也首度亮相，並在10週年主題曲「揚帆啟航」合唱聲中圓滿結束。

為慶祝10週年來臨，歌劇院說明，從2025「遇見巨人」系列展開，這週以威爾第歌劇「弄臣」揭開序幕，邀請國內外重要藝術家再度造訪；2026「藝想春天」系列，探討各種「近未來」的劇場狂想；2026「夏日放／FUN時光」系列，以迎接經典重製、IP開發、本土孵育的「音樂劇在台中」作為10週年展演活動總結。

邱瑗表示，歌劇院5週年時曾發表社會影響力「SROI」調研，與19類利害關係人對話，從藝術、經濟、教育等面向進行影響力評估；2025年提報永續報告書，歌劇院再度深化溝通，從表演團隊、觀眾、社區等7類利害關係人中，了解大家對歌劇院從綠色劇場、智慧能源管理、到藝術永續的期待。

邱瑗指出，歌劇院員工有近7成是中部地區，平均年齡38歲；這裡不只是工作場域，透過在職精進、證照認證，對未來的發展也能有所期待。

10週年吉祥物「壺裡狗」以美聲涵洞的建築特色設計，有著大大的耳朵、超級廣角的眼睛可以欣賞表演，還有好胃口的肚子可以吃美食。10週年主題曲「揚帆啟航」由張清彥作曲，以「旅程」為主題，下午茶會現場也由歌劇院人員及志工們所組成的「劇聲合唱團」演唱，期許一個更美好的未來。