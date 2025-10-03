快訊

滿目瘡痍！新北蘆洲便當店疑氣爆噴飛民眾 現場多人受傷

台積電沒有極限？盤後鉅額交易喜見「1,500」

北士科卡關…輝達對台政治口水戰非常失望 2原因絕不接受先建後移方案

聽新聞
0:00 / 0:00

卦山力藝術祭「與神同行」 結合彰化古龍山祈安遶境活動

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
2025年卦山力藝術祭將結合睽違12年彰化北極玄天上帝古龍山廟祈安遶境活動，訂10月11日至26日登場，將結合為結合藝術、信仰與社區，打造為全新形式、全民參與的遶境藝術行動。圖／卦山力藝術祭提供
2025年卦山力藝術祭將結合睽違12年彰化北極玄天上帝古龍山廟祈安遶境活動，訂10月11日至26日登場，將結合為結合藝術、信仰與社區，打造為全新形式、全民參與的遶境藝術行動。圖／卦山力藝術祭提供

2025年卦山力藝術祭將結合睽違12年彰化北極玄天上帝古龍山廟祈安遶境活動，訂10月11日至26日登場，策展人葉育君指出，此一活動將結合為結合藝術、信仰與社區，打造為全新形式、全民參與的遶境藝術行動。

卦山力藝術祭自2019年創辦以來，以「土地、身體與信仰」為核心，結合當代藝術與地方故事。今年邁入第七屆，首次以「遶境」為主題，呼應台灣設計展「彰化行」大主題，推出「與神同行」與「彰化好行」兩大活動，讓藝術走入街區。

古龍山廟建於清乾隆年間，已有303年歷史，是全台最早奉祀玄天上帝的廟宇之一，長久以來見證地方信仰與歷史。古龍山廟主委蕭登貴表示，睽違12年的祈安遶境，是去年經擲筊獲玄天上帝允許才決定重啟，格外難得。

策展人葉育君指出，遶境文化是信仰與家鄉連結的重要環節，此次藝術團隊將作為「藝術陣頭」參與祈安繞境，結合創意車隊、行為藝術、變裝表演及電音佛曲，讓居民、藝術家、廟宇與店家共同參與，每一步行走都承載守護與凝聚地方的力量，今年的繞境不只是慶典，更是讓城市因藝術而發光的具體實踐。

彰化市長林世賢表示，卦山力藝術祭展現年輕世代的能量，與傳統廟會激盪出文化新火花；縣文化局副局長吳文昇則指出，今年活動結合台灣設計展、美術館與社區，希望透過「行走」形式，讓民眾親近文化。

活動將於10月11日展開「與神同行」遶境，上午7時半自古龍山廟出發，串聯多處廟宇，下午由彰邑彰山宮前起駕，邀請DJ、藝術家、變裝皇后與創意車隊陪伴神明出巡；10月12日的「彰化好行」則自彰化車站出發，以行走、聲音與行為藝術轉化城市街區為「流動展場」，最終抵達縣立美術館。

10月16日至26日還將舉辦「卦山力繞境藝術展演」，在Instant42藝術空間、彰化市公會堂與紅毛井旁公共空間展出，呈現旗幟、牌卡、裝置與聲音影像，重現繞境現場。

2025年卦山力藝術祭將結合睽違12年彰化北極玄天上帝古龍山廟祈安遶境活動，打造為全新形式、全民參與的遶境藝術行動。圖／卦山力藝術祭提供，
2025年卦山力藝術祭將結合睽違12年彰化北極玄天上帝古龍山廟祈安遶境活動，打造為全新形式、全民參與的遶境藝術行動。圖／卦山力藝術祭提供，
2025年卦山力藝術祭將結合睽違12年彰化北極玄天上帝古龍山廟祈安遶境活動，在今天的記者會中，藝術家陳思潔、黃彥超、葉育君祈福表演。圖／卦山力藝術祭提供
2025年卦山力藝術祭將結合睽違12年彰化北極玄天上帝古龍山廟祈安遶境活動，在今天的記者會中，藝術家陳思潔、黃彥超、葉育君祈福表演。圖／卦山力藝術祭提供

彰化 遶境 信仰

延伸閱讀

彰化芳苑漢寶村民反對設飼料廠 提訴求要業者回應

彰化啟動文化藍帶2.0　5走讀路線感受人文魅力

中秋前「蛋黃酥之亂」再現！彰化不二坊排隊400公尺 代購喊價逼近3倍

彰化百寶圖鑑抽卡破10萬張！2025台灣設計展結合小吃、地標等百種特色變手遊 加碼換在地好康

相關新聞

遠距醫療「看醫生」進軍東協！解決海外就醫困境 馬來西亞成第二站

結合國內各大醫療院所，童綜合醫院繼2024年7月於越南地區啟動公益遠距醫療「看醫生」試辦計畫後，持續深化遠距醫療服務，今...

台中國家歌劇院10週年展演活動起跑 吉祥物「壺裡狗」首度亮相

台中國家歌劇院今天宣布10週年展演活動起跑，可愛吉祥物「壺裡狗」首度亮相，10週年主題曲「揚帆啟航」也在展演活動中透過合...

卦山力藝術祭「與神同行」 結合彰化古龍山祈安遶境活動

2025年卦山力藝術祭將結合睽違12年彰化北極玄天上帝古龍山廟祈安遶境活動，訂10月11日至26日登場，策展人葉育君指出...

難忘兒時快樂時光 黃宏意棄工從農獲稻米達人銅牌

稻田裡的蛙鳴、泥鰍深烙在黃宏意腦海，退伍回到家鄉彰化縣溪州，先到碾米廠當業務員，接觸農民和農務，他決定改行種水稻，多次獲...

村民高呼「滾出去」！飼料廠前進彰化漢寶 說明會火爆對峙

昱銘飼料廠申請在彰化縣芳苑鄉漢寶村設廠生產，今舉辦說明會，多名村民質疑可能製造空氣、噪音等汙染，飼料車進出將產生交通安全...

焰火吸人潮、停車不收費 南投祭出好康反怕成「假好康」

2025南投世界茶業博覽會10月4日登場，今年適逢國慶焰火首度在南投施放，縣府預期將帶來雙重觀光效應。為祈求活動圓滿順利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。