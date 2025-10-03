卦山力藝術祭「與神同行」 結合彰化古龍山祈安遶境活動

2025年卦山力藝術祭將結合睽違12年彰化北極玄天上帝古龍山廟祈安遶境活動，訂10月11日至26日登場，策展人葉育君指出，此一活動將結合為結合藝術、信仰與社區，打造為全新形式、全民參與的遶境藝術行動。

卦山力藝術祭自2019年創辦以來，以「土地、身體與信仰」為核心，結合當代藝術與地方故事。今年邁入第七屆，首次以「遶境」為主題，呼應台灣設計展「彰化行」大主題，推出「與神同行」與「彰化好行」兩大活動，讓藝術走入街區。

古龍山廟建於清乾隆年間，已有303年歷史，是全台最早奉祀玄天上帝的廟宇之一，長久以來見證地方信仰與歷史。古龍山廟主委蕭登貴表示，睽違12年的祈安遶境，是去年經擲筊獲玄天上帝允許才決定重啟，格外難得。

策展人葉育君指出，遶境文化是信仰與家鄉連結的重要環節，此次藝術團隊將作為「藝術陣頭」參與祈安繞境，結合創意車隊、行為藝術、變裝表演及電音佛曲，讓居民、藝術家、廟宇與店家共同參與，每一步行走都承載守護與凝聚地方的力量，今年的繞境不只是慶典，更是讓城市因藝術而發光的具體實踐。

彰化市長林世賢表示，卦山力藝術祭展現年輕世代的能量，與傳統廟會激盪出文化新火花；縣文化局副局長吳文昇則指出，今年活動結合台灣設計展、美術館與社區，希望透過「行走」形式，讓民眾親近文化。

活動將於10月11日展開「與神同行」遶境，上午7時半自古龍山廟出發，串聯多處廟宇，下午由彰邑彰山宮前起駕，邀請DJ、藝術家、變裝皇后與創意車隊陪伴神明出巡；10月12日的「彰化好行」則自彰化車站出發，以行走、聲音與行為藝術轉化城市街區為「流動展場」，最終抵達縣立美術館。