難忘兒時快樂時光 黃宏意棄工從農獲稻米達人銅牌

稻田裡的蛙鳴、泥鰍深烙在黃宏意腦海，退伍回到家鄉彰化縣溪州，先到碾米廠當業務員，接觸農民和農務，他決定改行種水稻，多次獲得溪州鄉稻米競賽優勝，今年台灣稻米達人選拔名單揭曉，黃宏意榮獲非香米組銅牌。

縣政府參議柯呈枋代表縣長王惠美，和農糧署中區分署、台中區農業改良場、溪州鄉公所人員、鄉農會總幹事彭顯賦等人，今到黃宏意的住家貼紅榜，恭喜勇奪「114年臺灣稻米達人選拔」非香米組銅牌，為溪州也為彰化縣爭光。黃宏意感謝鄉農會平日輔導及鄉里父老愛護，協助他務農技術屢有精進。

黃宏意54歲，現任溪州鄉稻米產銷班第一班班長；他表示，溪州鄉是農業鄉，小時候在田裡捉泥鰍、夜裡聽蛙鳴的快樂令他至今難忘，對稻田有一股難以解釋的情感，工科畢業入伍服役，退役後回鄉進入碾米廠工作，很快決定當稻農，工作兼顧興趣讓他有滿滿幸福感。

黃宏意自家農地約0.26公頃，種稻24年越種越有成就感，租用農地約10公頃約種稻，是溪州鄉有名的「小地主，大佃農」，因有過去碾米廠工作經驗，他建立產銷履歷，稻米自產自銷；他說，水稻田管理「眉眉角角」很難言喻，就是要參考專家學者的建議，做好水分、肥分的管理。

彰化縣全年稻作栽培面積達4萬4千多公頃，是台灣米倉，民國108、109、111及112年都有農民入圍稻米達人選拔的全國第二階段評選。今年稻米達人選拔768名農民報名， 20人進入決賽。

溪州鄉農會總幹事彭顯賦說，114年一期稻作的稻米達人選拔前十名大多數是台灣東部稻農，西部的很少，原因出在西部天氣熱，稻米「白度」較多影響口感，黃宏意能脫穎而出相當不容易，證明栽培管理技術優異。