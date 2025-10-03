快訊

滿目瘡痍！新北蘆洲便當店疑氣爆噴飛民眾 現場多人受傷

台積電沒有極限？盤後鉅額交易喜見「1,500」

北士科卡關…輝達對台政治口水戰非常失望 2原因絕不接受先建後移方案

聽新聞
0:00 / 0:00

難忘兒時快樂時光 黃宏意棄工從農獲稻米達人銅牌

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉農民黃宏意（左三）獲114年臺灣稻米達人非香米組銅牌，鄉農會總幹事彭顯賦（左二）等人前往他家貼紅榜。圖／溪州鄉農會提供
彰化縣溪州鄉農民黃宏意（左三）獲114年臺灣稻米達人非香米組銅牌，鄉農會總幹事彭顯賦（左二）等人前往他家貼紅榜。圖／溪州鄉農會提供

稻田裡的蛙鳴、泥鰍深烙在黃宏意腦海，退伍回到家鄉彰化縣溪州，先到碾米廠當業務員，接觸農民和農務，他決定改行種水稻，多次獲得溪州鄉稻米競賽優勝，今年台灣稻米達人選拔名單揭曉，黃宏意榮獲非香米組銅牌。

縣政府參議柯呈枋代表縣長王惠美，和農糧署中區分署、台中區農業改良場、溪州鄉公所人員、鄉農會總幹事彭顯賦等人，今到黃宏意的住家貼紅榜，恭喜勇奪「114年臺灣稻米達人選拔」非香米組銅牌，為溪州也為彰化縣爭光。黃宏意感謝鄉農會平日輔導及鄉里父老愛護，協助他務農技術屢有精進。

黃宏意54歲，現任溪州鄉稻米產銷班第一班班長；他表示，溪州鄉是農業鄉，小時候在田裡捉泥鰍、夜裡聽蛙鳴的快樂令他至今難忘，對稻田有一股難以解釋的情感，工科畢業入伍服役，退役後回鄉進入碾米廠工作，很快決定當稻農，工作兼顧興趣讓他有滿滿幸福感。

黃宏意自家農地約0.26公頃，種稻24年越種越有成就感，租用農地約10公頃約種稻，是溪州鄉有名的「小地主，大佃農」，因有過去碾米廠工作經驗，他建立產銷履歷，稻米自產自銷；他說，水稻田管理「眉眉角角」很難言喻，就是要參考專家學者的建議，做好水分、肥分的管理。

彰化縣全年稻作栽培面積達4萬4千多公頃，是台灣米倉，民國108、109、111及112年都有農民入圍稻米達人選拔的全國第二階段評選。今年稻米達人選拔768名農民報名， 20人進入決賽。

溪州鄉農會總幹事彭顯賦說，114年一期稻作的稻米達人選拔前十名大多數是台灣東部稻農，西部的很少，原因出在西部天氣熱，稻米「白度」較多影響口感，黃宏意能脫穎而出相當不容易，證明栽培管理技術優異。

稻米 達人

延伸閱讀

00919成立3年發出6.4元、00878用5年配出6.8元！達人：追求價差就別存股

為什麼衣服會泛黃、有異味？家事達人建議收納前清洗3大重點

每日步行7000步 健康達人挑戰賽第三期號召1萬5000人參賽 

獨旅如何住Airbnb才安全？達人自揭多花一點錢預訂兩人房

相關新聞

遠距醫療「看醫生」進軍東協！解決海外就醫困境 馬來西亞成第二站

結合國內各大醫療院所，童綜合醫院繼2024年7月於越南地區啟動公益遠距醫療「看醫生」試辦計畫後，持續深化遠距醫療服務，今...

台中國家歌劇院10週年展演活動起跑 吉祥物「壺裡狗」首度亮相

台中國家歌劇院今天宣布10週年展演活動起跑，可愛吉祥物「壺裡狗」首度亮相，10週年主題曲「揚帆啟航」也在展演活動中透過合...

卦山力藝術祭「與神同行」 結合彰化古龍山祈安遶境活動

2025年卦山力藝術祭將結合睽違12年彰化北極玄天上帝古龍山廟祈安遶境活動，訂10月11日至26日登場，策展人葉育君指出...

難忘兒時快樂時光 黃宏意棄工從農獲稻米達人銅牌

稻田裡的蛙鳴、泥鰍深烙在黃宏意腦海，退伍回到家鄉彰化縣溪州，先到碾米廠當業務員，接觸農民和農務，他決定改行種水稻，多次獲...

村民高呼「滾出去」！飼料廠前進彰化漢寶 說明會火爆對峙

昱銘飼料廠申請在彰化縣芳苑鄉漢寶村設廠生產，今舉辦說明會，多名村民質疑可能製造空氣、噪音等汙染，飼料車進出將產生交通安全...

焰火吸人潮、停車不收費 南投祭出好康反怕成「假好康」

2025南投世界茶業博覽會10月4日登場，今年適逢國慶焰火首度在南投施放，縣府預期將帶來雙重觀光效應。為祈求活動圓滿順利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。