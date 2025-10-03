遠距醫療「看醫生」進軍東協！解決海外就醫困境 馬來西亞成第二站

結合國內各大醫療院所，童綜合醫院繼2024年7月於越南地區啟動公益遠距醫療「看醫生」試辦計畫後，持續深化遠距醫療服務，今天宣布正式將服務範圍擴大至東協十國，以馬來西亞為首站示範點，為海外台商及眷屬提供更完善的醫療照護網絡。

童綜合醫院說，這次「看醫生」擴大服務在中華電信與LINE提供雲端平台、5G與資安技術支援下，再新增24小時支援體系，提升緊急醫療應對能力；串接健保雲端藥歷，保障個資安全；由當地台商總會彙整台商名冊提供給醫院核對流程，強化用藥追蹤。

越南台商陳先生分享使用經驗時表示，過去在海外就醫常遭遇諸多不便，如今透過「看醫生」平台，大幅縮短了醫療等待時間，對身心健康都有顯著保障；馬來西亞台商林先生也表示高度期待，因友人曾接受過童綜合醫院國際醫療轉送團隊的專業服務，對台灣醫護品質深具信心，希望更多馬國台商都能受惠。

計畫主持人吳肇鑫指出，「看醫生」平台，是結合虛擬健保卡及遠距通訊診療技術，為具健保身分的海外台商提供慢性病處方箋，以及日常醫療諮詢與緊急醫療等服務；海外台商家屬透過視訊即可與醫師進行病情諮詢與診察，醫師也能開立處方，有效減少台商往返台灣就醫的舟車勞頓， 獲得台商好評。

由於遠距醫療的法規鬆綁，這一年多來，平台已累積有1400多則這樣的健康服務的訊息，透過遠距視訊看診，目前已促成了100多位國人在海外因嚴重疾病，同樣得到國內後續的醫療服務，接下來就是再開放到全球無國界，不只東南亞國家，包括在歐洲在美洲或其他全世界各地都有台商在奮鬥，或是有台灣的留學生，這些也都是平台未來要照顧的對象。