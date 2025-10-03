台中美國學校疑食物中毒 吃外訂午餐32人不適、16人狂吐送醫

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

位於台中市北屯區的台中美國學校今天下午驚傳疑似食物中毒事件，全校130人在吃完外訂午餐後，32人出現頭暈無力、嘔吐等症狀，其中16人送醫，治療後都已出院。台中市食安處已啟動稽查與採檢機制，檢驗結果最快2周後出爐。

台中市消防局說，消防局在今天下午3時53分獲報，共6人送醫，2名11歲男童肢體無力、嘔吐、意識清楚，經救護處置後送往潭子慈濟醫院；一名40歲女、一名8歲女童肢體無力、嘔吐、意識清楚，經救護處置後送往中國附醫。一名61歲女、一名55歲女，肢體無力、嘔吐、意識清楚，經救護處置後送往潭子慈濟醫院。

台中市食安處說明，今天接獲美國學校疑似食品中毒通報，全校有130人食用外訂午餐後，目前計32人出現嘔吐等症狀，其中有16人就醫，治療後都已出院；食安處已派員前往供膳餐廳及學校稽查與採檢，檢驗結果於送驗後最快2周後出爐。

食安處指出，後續食餘（品）檢體如檢出病原菌，依違反食安法第15條及同法第44條，可處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條規定，將業者移送司法偵辦。

食安 台中市 意識

