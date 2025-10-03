村民高呼「滾出去」！飼料廠前進彰化漢寶 說明會火爆對峙

昱銘飼料廠申請在彰化縣芳苑鄉漢寶村設廠生產，今舉辦說明會，多名村民質疑可能製造空氣、噪音等汙染，飼料車進出將產生交通安全隱憂，說明會煙硝味十足，多次出現對峙火爆場面。村民提出13點訴求，飼料廠業者同意到法院公證，若有違反即停業，才結束說明會。

昱銘公司買下芳苑鄉草漢路漢寶段土地，向農業部申設飼料廠，又向縣政府申設建照興建廠房，今年8月整地時驚動村民，圍廠阻止動工，縣政府要求業者善盡溝通說明的責任。

飼料廠今在漢寶村天寶宮舉辦說明會，村長鄭鵬豐主持會議，楊姓負責人放映PPT簡報飼料廠的建物、空汙設備，被林姓村民打斷，要求直接回應「村民訴求」。

3名林姓村民質疑昱銘是新農科的關係企業，在其它縣市和彰化縣福興鄉都有汙染被環保單位開罰的紀錄，萬一在漢寶村製造飼料將有粉塵、噪音、重型車輛奔馳等環境汙染，且飼料廠緊鄰漢寶國小，將妨礙學習環境及學童交通安全。最後村民眾口一致問「飼料廠對漢寶村有什麼具體益處？」

楊姓負責人拿出數據說明昱銘與新農科是不同公司，並已監測空氣、噪音，絕對沒汙染，若有汙染立即停工，昱銘也規畫創造50個就業機會、每年發放重陽敬老禮金、每年捐款10萬給漢寶國小和捐款20萬元作為在地子女獎助學金、學校營養午餐加菜、贊助當地廟宇活動，及提撥基金從事在地公益活動。

林姓青年村民說，如果環境汙染損害健康，房地產下跌、人口外流，「福利再好也沒這個命享受」。75歲林姓村民質問飼料廠為何不去工業區設廠？又飼料廠「嘸水路」如何排放汙水？

楊姓負責人強調，房地產漲跌是全國的事，並一家工廠能決定，如果飼料廠被村民查到汙染即立刻停工關閉；飼料廠進口黃、小、玉等原料，製造過程幾近無汙染，沒工業汙水，已向政府申請合法排放生活廢水。

其中一名林姓村民指出，昱銘與新農科因家族問題分開，跟漢寶村無關，但都生產飼料，位在福興鄉的新農科粉塵汙染嚴重，當地房地產價價因此打對折，而且工廠設置和營運後若發生汙染為時已晚，昱銘必須到法院公證13點「村民訴求」，否則不能動工建廠。