彰化芳苑漢寶村民反對設飼料廠 提訴求要業者回應

中央社／ 彰化3日電

有業者規劃於彰化縣芳苑鄉漢寶村設飼料廠，今天在地方開說明會，村長率居民反對並要求業者回應14項訴求；業者說，未來會設置即時監測系統、地方互利等，如有法源依據，願配合公證。

彰化縣農業處表示，飼料廠由農業部核定專案輔導畜牧事業設施興辦事業計畫在案，且已取得建造執照，目前僅申報開工階段，後續完工後，尚需取得使用執照並辦理工廠登記及飼料製造許可等程序，要求業者妥善與當地居民溝通協調，以降低民眾疑慮。

業者今天下午在漢寶村開說明會，彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英、漢寶村長鄭鵬豐及數十位居民在會中表達反對意見，認為飼料廠應設在工業區，而非漢寶地區人口密集區域。

鄭鵬豐說，蓋飼料廠將影響到當地生活品質、交通、居民及學童出入安全，是無形炸彈，要求業者針對噪音、異味、粉塵等空污問題、交通安全及地價等14項訴求回應，並到法院公證。

業者表示，將設置即時監測粉塵、噪音等系統，並配合完善緊急應變措施、定期演練計畫；在地方互利上，預估提供至少50個工作機會，發放老人重陽節禮金、獎助學金及捐助漢寶國小，為當地學校營養午餐加菜等，只要14項訴求有法源依據，就願意配合公證。

