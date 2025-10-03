聽新聞
焰火吸人潮、停車不收費 南投祭出好康反怕成「假好康」
2025南投世界茶業博覽會10月4日登場，今年適逢國慶焰火首度在南投施放，縣府預期將帶來雙重觀光效應。為祈求活動圓滿順利，縣長許淑華3日下午率副縣長王瑞德及縣府一級主管，在貓羅溪情人橋下舉辦祈福祭典，南投市長張嘉哲也到場上香，祈願活動平安順利。
許淑華表示，今年茶博結合國慶焰火已引起全台民眾高度關注，不少人致電縣府詢問交通與活動資訊，可見熱度正在發酵。她感謝南投市公所協助，提供易經大學、旺來園區等地點，供民眾做為欣賞焰火的參考觀賞區。縣府估計，今年茶博與焰火結合，參觀人潮可望突破往年紀錄，帶動觀光與消費。
茶博自10月4日至13日在中興新村登場，今年規畫六大展區，包括「世界茶館」、「茶文化工藝」、「茶器美學」等，並有茶席體驗、職人市集與表演活動，讓遊客能從白天品茗，到夜晚欣賞焰火，體驗南投秋季最盛大的文化盛事。
市長張嘉哲則宣布，配合茶博與國慶焰火，自10月4日至12日，南投市路邊停車暫停收費，方便外地遊客停車。不過，有民眾質疑免費停車措施可能導致商家、住戶長時間占用車位，反而使外地遊客更難找到車位。
對此，縣府表示，將與市公所再度研議路邊停車管理辦法，必要時會調整規劃，避免停車位遭長期占用，並承諾若有新的結論，會第一時間公告，讓遊客能安心參加活動。縣府也呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸或利用臨時停車場，減輕市區交通壓力。
