看過來！彰化縣環保局公告 中秋連假各鄉鎮市收運垃圾資訊

明天（4日）起3天中秋節連假，彰化縣4日全縣沿線正常收運垃圾，5日適逢例假均無沿線收運，至於6日中秋節，北斗鎮、竹塘鄉、二水鄉、彰化市及溪州鄉沿線沒收運，其餘鄉鎮市維持正常收運。彰化縣環保局呼籲民眾落實垃圾分類、資源回收及垃圾減量。

環保局指出，4日全縣沿線正常收運，溪湖鎮、埤頭鄉、和美鎮、鹿港鎮、員林市、芬園鄉、線西鄉、福興鄉、二水鄉、埔鹽鄉、田尾鄉、二林鎮、彰化市、田中鎮、秀水鄉定點有收運，其餘鄉鎮市定點沒收運；5日適逢例假日，僅彰化市定點有收運。

6日中秋節當天，北斗鎮、竹塘鄉、二水鄉、彰化市及溪州鄉沿線沒收運，其餘鄉鎮市維持正常收運，花壇鄉、大村鄉、埔心鄉、伸港鄉、北斗鎮、竹塘鄉、二水鄉、永靖鄉、社頭鄉、田尾鄉、溪州鄉定點沒收運，其餘鄉鎮市定點正常收運。

彰化縣環保局表示，連假期間各鄉鎮市垃圾車收運服務有異動，民眾如需查詢各鄉鎮垃圾清運狀況，可參閱垃圾收運狀況附表，或透過各鄉鎮市公所網站或官方臉書查詢，以利掌握最新清運資訊，如遇非收運日，請民眾務必將垃圾妥善打包並暫時存放於家中，不可將垃圾任意堆置於住家門前、騎樓或空地，以免遭野狗、老鼠啃咬或孳生蚊蟲，影響環境衛生。

此外，過去曾有民眾誤將危險物品投入垃圾車，導致火災或爆炸等安全事件。環保局特別呼籲，像是高壓瓶罐、鋰電池、行動電源、瓦斯桶、滅火器、金紙灰燼與食用性粉狀物等，這些物品應交由資源回收車、指定回收管道或逆向回收，切勿直接投入垃圾車，以保障民眾與清潔人員的安全。