台中國際會展中心將試營運 五金工業展先登場

中央社／ 台中3日電

台中國際會展中心將於21日試營運，將由台灣國際五金工具博覽會及五金工業展率先登場，台中市經發局今天說，面臨美國關稅衝擊，希望吸引國內外買家前來。

台中市議會今天召開定期大會專案報告，國民黨市議員張廖乃綸、陳政顯及民進黨議員林德宇都在會中關心國際會展中心試營運宣傳、交通等準備狀況。

經發局說明，會展中心將於21日到23日舉辦「2025台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」，11月底舉辦「2025台中工具機暨智慧製造展」，正式展開試營運。

張廖乃綸表示，會展中心的試營運展覽不僅是對展館設施與周邊配套進行壓力測試，市府也應該藉此機會，了解廠商在關稅與匯率的雙重壓力下所面臨的困境。

林德宇說，21日起的試營運，除了能夠照顧到在地產業的需求，更要以會展中心為主體做全盤測試，其中展覽棟一樓已經取得室內裝修合格證明，包括公安動線、人流以及外場車流等，才是試營運的重點。

張峯源表示，工具機相關廠商面臨美國關稅及匯率壓力，更希望能吸引國際買家，第一展有400家廠商共800攤參與，第二展有400家廠商共700攤參與，都是滿租的狀況，預估展覽期間將會有200多名國際買家前來。至於交通則規劃經貿段6、8地號在招商完成前會成為臨時停車場。

交通局長葉昭甫指出，因應會展中心及綠美圖試營運，交通局已經調整8條公車路線停靠，最慢21日前都會到位。此外，針對大型活動舉辦期間則會另外安排區間性接駁，跨越馬路也會設置行人優先的號誌。

