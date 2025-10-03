南投旺來園區首家觀光工廠開幕 許淑華盼增就業

南投旺來產業園區首家觀光工廠今天開幕，南投縣長許淑華出席祝賀表示，「亞洲香研所」是園區首家正式開幕，期許創造更多就業機會；旺來園區未來估每週吸引上萬人次遊客。

南投旺來產業園區首家觀光工廠愛妮雅化妝品集團「亞洲香研所」今天開幕典禮，許淑華、愛妮雅集團總裁陳威中、副總裁蕭碧月等人出席。許淑華說，陳威中是南投縣名間鄉子弟，熱心公益，曾贊助學生出國比賽，孩子得獎回國還請吃牛排，感謝陳威中照顧南投。

許淑華表示，旺來產業園區17筆土地完銷，投資廠商有微熱山丘、「3點1刻」石城實業公司、先麥食品、台灣卜蜂企業等，已有愛妮雅、卜蜂、寶田股份有限公司取得使用執照，其餘廠商陸續規劃、建廠，完成後預期創造新台幣30億元經濟效益、增加千人就業機會。

陳威中說，自己是南投孩子，投資故鄉是承諾，新廠原規劃蓋在新北市八里區，後來決定回南投設廠，如今愛妮雅旺來觀光工廠開幕，感謝縣府協助；南投可說是台灣的瑞士，各項條件得天獨厚，又是觀光大縣，愛妮雅將觀光帶進南投，希望地方經濟更繁榮。