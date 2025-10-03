快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

南投旺來園區首家觀光工廠開幕 許淑華盼增就業

中央社／ 南投縣3日電
南投縣長許淑華（圖）。聯合報系記者許正宏／攝影
南投縣長許淑華（圖）。聯合報系記者許正宏／攝影

南投旺來產業園區首家觀光工廠今天開幕，南投縣長許淑華出席祝賀表示，「亞洲香研所」是園區首家正式開幕，期許創造更多就業機會；旺來園區未來估每週吸引上萬人次遊客。

南投旺來產業園區首家觀光工廠愛妮雅化妝品集團「亞洲香研所」今天開幕典禮，許淑華、愛妮雅集團總裁陳威中、副總裁蕭碧月等人出席。許淑華說，陳威中是南投縣名間鄉子弟，熱心公益，曾贊助學生出國比賽，孩子得獎回國還請吃牛排，感謝陳威中照顧南投。

許淑華表示，旺來產業園區17筆土地完銷，投資廠商有微熱山丘、「3點1刻」石城實業公司、先麥食品、台灣卜蜂企業等，已有愛妮雅、卜蜂、寶田股份有限公司取得使用執照，其餘廠商陸續規劃、建廠，完成後預期創造新台幣30億元經濟效益、增加千人就業機會。

陳威中說，自己是南投孩子，投資故鄉是承諾，新廠原規劃蓋在新北市八里區，後來決定回南投設廠，如今愛妮雅旺來觀光工廠開幕，感謝縣府協助；南投可說是台灣的瑞士，各項條件得天獨厚，又是觀光大縣，愛妮雅將觀光帶進南投，希望地方經濟更繁榮。

許淑華 觀光工廠

延伸閱讀

「飢餓遊戲」錄影名單有他就開心！王仁甫吐原因「比乃哥還快收工」

中部女力首長同台走紅毯 首度攜手金馬推聯名禮盒亮相

最大國慶焰火結合南投茶博！許淑華：打造最大停車場迎20萬人潮

影／白沙屯媽贊境南投許淑華求展神蹟 粉紅超跑開進縣府駐駕

相關新聞

村民高呼「滾出去」！飼料廠前進彰化漢寶 說明會火爆對峙

昱銘飼料廠申請在彰化縣芳苑鄉漢寶村設廠生產，今舉辦說明會，多名村民質疑可能製造空氣、噪音等汙染，飼料車進出將產生交通安全...

焰火吸人潮、停車不收費 南投祭出好康反怕成「假好康」

2025南投世界茶業博覽會10月4日登場，今年適逢國慶焰火首度在南投施放，縣府預期將帶來雙重觀光效應。為祈求活動圓滿順利...

遠距醫療「看醫生」進軍東協 解決海外就醫困境 馬來西亞成第二站

結合國內各大醫療院所，童綜合醫院繼2024年7月於越南地區啟動公益遠距醫療「看醫生」試辦計畫後，持續深化遠距醫療服務，今...

看過來！彰化縣環保局公告 中秋連假各鄉鎮市收運垃圾資訊

明天（4日）起3天中秋節連假，彰化縣4日全縣沿線正常收運垃圾，5日適逢例假均無沿線收運，至於6日中秋節，北斗鎮、竹塘鄉、...

南投旺來園區首家觀光工廠開幕 許淑華盼增就業

南投旺來產業園區首家觀光工廠今天開幕，南投縣長許淑華出席祝賀表示，「亞洲香研所」是園區首家正式開幕，期許創造更多就業機會...

中科管理局攜手美光實兵演練 驗證複合災害應變

中科管理局今天與美光公司在中科后里園區舉辦實兵演練，台中市環保局及消防局也上場，進行緊急醫療及疏散避難等作業，驗證園區整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。