中科管理局攜手美光實兵演練 驗證複合災害應變
中科管理局今天與美光公司在中科后里園區舉辦實兵演練，台中市環保局及消防局也上場，進行緊急醫療及疏散避難等作業，驗證園區整體聯防運作機制。
中科管理局說明，今天在中科后里園區辦理「114年度中部科學園區毒性及關注化學物質災害防救（含疏散避難）演練」，結合台中市環保局、消防局及台灣美光公司進行實兵演練。
現場分別模擬后里區發生震度5強地震，園區部分廠房建築受損並啟動人員疏散；不明人士於震後復原期間，利用綁裝汽油彈的無人機衝撞廠房引發火災；同時，搬運毒化物的堆高機受波及致使氯氣鋼瓶掉落破損外洩，司機受困且出現吸入性嗆傷。
中科管理局表示，各單位依程序執行通報與現場管制、消防搶救、毒化物偵檢與止漏、除污分流、緊急醫療及疏散避難等作業，驗證園區整體聯防運作機制。
演練最後再模擬有第2架無人機闖入，中科管理局指示保警隊依權責實施反制與逮捕可疑人犯，驗證新興威脅下的關鍵基礎設施（CI）防護與跨域協作能力。
中科管理局長許茂新視導時除感謝各參演單位，並表示，這次實兵演練展現各單位平時紮實訓練與器材整備，並驗證園區整體聯防組織的良好成果。
許茂新說，未來將持續精進無人機反制、火災與毒化災的通報與資訊整合、災後快速復原等工作，透過實際演練強化各救災單位的溝通協調管道，使通報及災害搶救程序更為熟練順暢、確實，以守護廠商與周邊民眾的生命財產安全。
