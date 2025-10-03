新光三越、大遠百假日人潮 台中警啟動行人管制

台中新光三越百貨復業後，因應假日人潮，警方即日起到10月底假日期間，在周邊針對行人實施「交通疏導管制措施」，派員在場引導行人依指示牌面通行，呼籲民眾勿違規以免受罰。

台中市政府警察局第六分局今天表示，新光三越復業後，加上大遠百百貨公司週年慶，為維護行人通行安全及確保交通順暢，第六分局4日起於商圈周邊重要路口對行人實施「交通疏導管制措施」。

警方說，商圈位處交通要道，假日午後到晚間人潮聚集，行人穿越道路頻繁，已公告10月底前假日期間，西屯區惠中路、市政北七路口，西側及北側行人穿越道禁止通行。

警方表示，將於假日尖峰時段派員在場引導行人依指示牌面通行，由市政北七路進入及離開新光三越及大遠百行人，一律在惠中二街穿越市政北七路，再沿市政北七路南側人行道進入及離開。

另外，行人由市政府市政公園停車場前往新光三越、大遠百，由惠中路、市政北七路路口南側行人穿越道，直行市政北七路南側人行道到惠中二街，依燈號穿越市政北七路進入。

警方說，分局將編排員警於市政北七路、惠中路轉角，取締使用惠中路、市政北七路路口，西側及北側行人穿越道的行人，違者可依道路交通管理處罰條例處新台幣500元罰鍰。

警方呼籲行人應遵守員警及義交指揮通行，提醒管制措施將持續執行，依實際執行情況滾動檢討。