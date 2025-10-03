快訊

恐2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

什麼邪教？她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的好吃

新光三越、大遠百假日人潮 台中警啟動行人管制

中央社／ 台中3日電

台中新光三越百貨復業後，因應假日人潮，警方即日起到10月底假日期間，在周邊針對行人實施「交通疏導管制措施」，派員在場引導行人依指示牌面通行，呼籲民眾勿違規以免受罰。

台中市政府警察局第六分局今天表示，新光三越復業後，加上大遠百百貨公司週年慶，為維護行人通行安全及確保交通順暢，第六分局4日起於商圈周邊重要路口對行人實施「交通疏導管制措施」。

警方說，商圈位處交通要道，假日午後到晚間人潮聚集，行人穿越道路頻繁，已公告10月底前假日期間，西屯區惠中路、市政北七路口，西側及北側行人穿越道禁止通行。

警方表示，將於假日尖峰時段派員在場引導行人依指示牌面通行，由市政北七路進入及離開新光三越及大遠百行人，一律在惠中二街穿越市政北七路，再沿市政北七路南側人行道進入及離開。

另外，行人由市政府市政公園停車場前往新光三越、大遠百，由惠中路、市政北七路路口南側行人穿越道，直行市政北七路南側人行道到惠中二街，依燈號穿越市政北七路進入。

警方說，分局將編排員警於市政北七路、惠中路轉角，取締使用惠中路、市政北七路路口，西側及北側行人穿越道的行人，違者可依道路交通管理處罰條例處新台幣500元罰鍰。

警方呼籲行人應遵守員警及義交指揮通行，提醒管制措施將持續執行，依實際執行情況滾動檢討。

行人 人行道

延伸閱讀

東京人形町米其林星級百年名店 「壽喜燒割烹 日山」插旗新光三越A4

新光三越周年慶第一天群喊「南西尚勇」激情開場 首日業績要衝5億

周年慶晴雨表 新光三越南西店首日業績挑戰5億元

新光三越復業「禁排令」奏功交通變順暢 盧秀燕：挑戰更大滾動檢討

相關新聞

中科管理局攜手美光實兵演練 驗證複合災害應變

中科管理局今天與美光公司在中科后里園區舉辦實兵演練，台中市環保局及消防局也上場，進行緊急醫療及疏散避難等作業，驗證園區整...

彰化各鄉鎮中秋晚會拼場 歌手開唱、摸彩拿大獎

中秋節彰化縣各鄉鎮舉辦活動，好吃又好玩，田中鎮公所、社頭鄉公所10月4日均有中秋晚會，不僅歌手拼場演唱，還有美食文創市集...

「2025搖滾台中」國慶連假熱血開唱 台中銀行攜手市府挺音樂新秀

今年國慶晚會將在台中登場，台中市政府新聞局3日舉行「2025搖滾台中」活動記者會，台中銀行（2812）總經理董益源出席表...

中捷藍線補助遭砍藍綠議會吵翻天 盧秀燕：台中人應被公平對待

台中捷運藍線機電工程6月26日已開工，土建工程預計明年動工，市府表示進度超前，但明年中央補助款原訂43億元，加上進度超前...

彰化最大身障庇護園區今上梁 經費缺口1.5億元…邊蓋邊募款

彰化縣目前規模最大的身障庇護家園喜樂方舟園區今舉行上梁感恩禮拜，牧師兼瑪喜樂社福基金會董事長莊孝盛主禮，對建造方舟園區有...

重陽敬老！彰化市財政節餘20億 市長宣布以2億設5處長照中心

彰化市公所今天在彰化生活藝文館舉行重陽敬老系列活動記者會中宣布，為了善用彰化市公所目前20億多元的財政節餘，將斥資2億多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。