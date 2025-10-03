南投推數位點數 參加政策宣導集點抵特約店消費

南投縣政府今天啟動「點點投」數位生活點數平台，縣民持手機綁定LINE帳號即加入平台，參加縣府政策宣導及活動即可獲得任務點數，憑點數可至特約商家折抵消費，1點等於1元。

協助推動縣政宣導、促進消費，南投縣政府今天正式啟動「點點投」數位生活點數平台，民眾只要完成與縣政有關任務或參加活動即可累積點數，並可於縣內特約商家折抵消費，1點等於新台幣1元，可自行選擇全額或部分折抵，合作商家包含觀光工廠、文創小店等。

南投縣副縣長王瑞德說，「點點投」結合地方產業與數位應用，不僅帶動商圈消費，也能讓政策宣導更貼近生活，隨著越來越多特約商家加入，平台將持續擴大合作；國慶焰火、南投世界茶業博覽會、11月露營嘉年華等縣府大型活動，將搭配推出點數加倍與任務集點。

南投縣政府計畫處長邱紹偉說，平台設計多元任務，鼓勵民眾參與縣府政策及活動，讓「點點投」不只是單純集點折抵，更是把政策參與、旅遊體驗、地方經濟串聯的平台，透過民眾、商家、政府三方互動，打造長期在地消費模式、吸引民眾更了解縣府政策。