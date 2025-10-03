彰化各鄉鎮中秋晚會拼場 歌手開唱、摸彩拿大獎

中秋節彰化縣各鄉鎮舉辦活動，好吃又好玩，田中鎮公所、社頭鄉公所10月4日均有中秋晚會，不僅歌手拼場演唱，還有美食文創市集，及摸彩活動等，二水鄉源泉社區則有黑泥村落文藝節，大家可以一起賞月看表演，共度溫馨秋節。

田中鎮長蕭淑芬表示，10月4日下午4點到晚上10 點將在田中米寶親子公園廣場舉辦中秋晚會，當晚將準備田中在地香炒麵與古早味貢丸豆腐湯等限量美食供大家免費品嚐，今年也邀請新住民齊聚一堂，透過異國多元文化舞蹈表演，讓新住民們能紓解思鄉之情，也讓民眾藉此認識他國不同的中秋文化，體驗不一樣的中秋節。

田中晚會還邀請雙金曲歌王荒山亮、黃文星與知名歌手吳申梅、朱宇青、杜忻恬接力演唱，並有「草莓老師氣球互動秀」，摸彩活動獎品豐富，包括電視、iPhone手機、冰箱、iPad平板電腦及各式家電等好禮。

社頭鄉公所與社頭鄉農會4日也在廣興泰安岩合辦中秋晚會，並有桂圓肉評鑑活動，行銷在地產業，從下午2時起除規劃多達40攤美食文創市集，還有社頭鄉農會的「小手搓愛玉 甜蜜玩蜂趣」親子DIY，及提供風味餐免費品嚐，民眾在社頭公所臉書粉絲專頁按讚追蹤，即可兌換月餅和LED發光棒。

社頭鄉長蕭浚二表示，社頭鄉具有深厚歷史及文化底蘊，現有3處縣定古蹟及6處歷史建築，今年中秋即在歷史建築「泰安岩」舉辦中秋晚會，除了外地遊子返鄉團聚，也期盼能吸引更多遊客來訪，留下特別的中秋回憶。

社頭中秋晚會有金曲歌王許富凱、金曲歌后黃妃以及粉紅超跑主唱林姍等歌手輪番開唱，也有摸彩活動，獎品有冰箱、電視、洗衣機等讓大家帶回家。