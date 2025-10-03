「2025搖滾台中」國慶連假熱血開唱 台中銀行攜手市府挺音樂新秀

今年國慶晚會將在台中登場，台中市政府新聞局3日舉行「2025搖滾台中」活動記者會，台中銀行（2812）總經理董益源出席表示：「我們很榮幸與市府合作，共同支持多元音樂文化。音樂是最純粹的能量，我們希望透過這場盛會，讓更多年輕人被看見、被聽見。」

台中市政府新聞局主辦的年度音樂盛事「2025搖滾台中」將於國慶連假期間，在文心森林公園熱血登場，本次活動邀請超過50組國內外樂團接力開唱，特別導入源自日本FUJI ROCK FESTIVAL®的原創舞台企劃【ROOKIE A GO GO】，打造一個專屬於台日搖滾新秀的國際交流平台。

作為深耕台中的金融機構，台中銀行長期關注藝文活動與文化發展，此次攜手市府舉辦「搖滾台中」不僅展現企業對城市文化的支持，也與市府共同實踐推廣藝文活動、打造音樂友善城市的願景。

除了音樂舞台，此次活動更把「永續理念」帶進音樂節現場。活動期間，特別設置友善加水站，鼓勵參與者自備水瓶、減少塑膠使用，共同打造更環保的活動空間。