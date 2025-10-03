快訊

恐2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

什麼邪教？她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的好吃

聽新聞
0:00 / 0:00

「2025搖滾台中」國慶連假熱血開唱 台中銀行攜手市府挺音樂新秀

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
議員劉士州（左起）、台中市政府副市長鄭照新、新聞局局長欒治誼、台中銀行總經理董益源、搖滾台中策展人（浮現音樂）老諾。台中銀行／提供
議員劉士州（左起）、台中市政府副市長鄭照新、新聞局局長欒治誼、台中銀行總經理董益源、搖滾台中策展人（浮現音樂）老諾。台中銀行／提供

今年國慶晚會將在台中登場，台中市政府新聞局3日舉行「2025搖滾台中」活動記者會，台中銀行（2812）總經理董益源出席表示：「我們很榮幸與市府合作，共同支持多元音樂文化。音樂是最純粹的能量，我們希望透過這場盛會，讓更多年輕人被看見、被聽見。」

台中市政府新聞局主辦的年度音樂盛事「2025搖滾台中」將於國慶連假期間，在文心森林公園熱血登場，本次活動邀請超過50組國內外樂團接力開唱，特別導入源自日本FUJI ROCK FESTIVAL®的原創舞台企劃【ROOKIE A GO GO】，打造一個專屬於台日搖滾新秀的國際交流平台。

作為深耕台中的金融機構，台中銀行長期關注藝文活動與文化發展，此次攜手市府舉辦「搖滾台中」不僅展現企業對城市文化的支持，也與市府共同實踐推廣藝文活動、打造音樂友善城市的願景。

除了音樂舞台，此次活動更把「永續理念」帶進音樂節現場。活動期間，特別設置友善加水站，鼓勵參與者自備水瓶、減少塑膠使用，共同打造更環保的活動空間。

台中銀行 國慶 連假

延伸閱讀

身邊朋友一放假都做同一件事 她羨慕：大家都這麼有錢？

中秋、國慶連假來臨 國道0到5時全線「暫停收費」

13處國家森林遊樂區票價優惠 國慶連假享5折

今至中秋炎熱少雨 下周三東北季風到 國慶連假重回夏天

相關新聞

中科管理局攜手美光實兵演練 驗證複合災害應變

中科管理局今天與美光公司在中科后里園區舉辦實兵演練，台中市環保局及消防局也上場，進行緊急醫療及疏散避難等作業，驗證園區整...

彰化各鄉鎮中秋晚會拼場 歌手開唱、摸彩拿大獎

中秋節彰化縣各鄉鎮舉辦活動，好吃又好玩，田中鎮公所、社頭鄉公所10月4日均有中秋晚會，不僅歌手拼場演唱，還有美食文創市集...

「2025搖滾台中」國慶連假熱血開唱 台中銀行攜手市府挺音樂新秀

今年國慶晚會將在台中登場，台中市政府新聞局3日舉行「2025搖滾台中」活動記者會，台中銀行（2812）總經理董益源出席表...

中捷藍線補助遭砍藍綠議會吵翻天 盧秀燕：台中人應被公平對待

台中捷運藍線機電工程6月26日已開工，土建工程預計明年動工，市府表示進度超前，但明年中央補助款原訂43億元，加上進度超前...

彰化最大身障庇護園區今上梁 經費缺口1.5億元…邊蓋邊募款

彰化縣目前規模最大的身障庇護家園喜樂方舟園區今舉行上梁感恩禮拜，牧師兼瑪喜樂社福基金會董事長莊孝盛主禮，對建造方舟園區有...

重陽敬老！彰化市財政節餘20億 市長宣布以2億設5處長照中心

彰化市公所今天在彰化生活藝文館舉行重陽敬老系列活動記者會中宣布，為了善用彰化市公所目前20億多元的財政節餘，將斥資2億多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。