中捷藍線補助遭砍藍綠議會吵翻天 盧秀燕：台中人應被公平對待

台中捷運藍線機電工程6月26日已開工，土建工程預計明年動工，市府表示進度超前，但明年中央補助款原訂43億元，加上進度超前的19億元，最後只核准1.6億元，引發藍綠交鋒。綠營批藍線進度落後，看不出超前在哪？只會哭窮跟中央要錢。藍營憂經費不足影響工程進度。台中市長盧秀燕表示，台中人應該被公平對待。

台中市議會今專案報告，民進黨市議員陳淑華說，中捷藍線進度落後，藍線土建工程分三標，第一標只到期中報告，第二標、第三標才要開始設計，根本還用不到錢，中央按照實際工程進度補助，盧秀燕卻稱中央倒扣補助40幾億，這樣子說法完全是造謠、抹黑。

民進黨市議員陳俞融、張芬郁、黃守達說，中捷藍線土建工程仍停在設計審查階段，龍井機廠現在只是圍籬圍起來，實際根本是「開工卻未動工」，市府卻整天向中央哭窮，並非負責任態度。另盧秀燕喊出「七線齊發」，除綠線完成，其他都在紙上談兵，根本是「畫大餅」。

民進黨市議員張家銨砲轟，捷運藍線動工就是一場秀，當天選在市府舉辦動工典禮，就是因現場還再移樹整地無法舉辦。

藍營議員則痛批綠營議員扯後腿。國民黨議員劉士州、民眾黨議員江和樹痛批，捷運藍線是台中重大建設，中央卻大砍96%經費，根本在踐踏台中。

無黨籍林昊佑、國民黨楊大鋐、黃佳恬、邱愛珊、張瀞分也說，巧婦難為無米之炊，如果財源問題不解決，市府可能被迫大幅舉債，這對台中的財政永續極為不利，呼籲中央應該給足經費，才可讓台中軌道建設進度超前。

盧秀燕表示，她執政過程比別人辛苦，很多人要「卡台中」，不是只有土木工程才叫動工，這定義太傳統狹隘，還有機電動工，且捷運藍線機電標一次就發包成功，在過去捷運工程很少見，工程進度不錯。她也解釋，捷運藍線與綠線於中捷「市府站」交會，形成「黃金十字」捷運網絡，所以選在市府動工，並非因現場整地。

盧秀燕說，她上任後改善台中財務，從上屆市長只有88億舉債空間，現在有700多億舉債空間，舉債建設不是問題，但她任期最後仍在替台中把關、奮鬥，甚至一直當壞人，就是避免債留子孫。

盧秀燕提到，有些城市是天之驕子，台中沒有要多拿補助，但中央應該按照公式給我們，「台中人應該被公平對待」，不過總有民代扯台中後腿，台中市民有判斷力，眼睛特別雪亮，想扯台中後腿的政治人物都不會被支持，從上次立委選舉與反罷免就看得到。