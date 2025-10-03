巨大遭美實施暫扣令 盧秀燕憂後續影響
台中市長盧秀燕今天表示，巨大機械工業股份有限公司暫扣令（WRO）問題未解，後面產品是否還要出口也有疑問，美國市場能否維繫，後續影響可能比巨大還鉅大。
美國海關指根據合理顯示，巨大涉強迫勞動資訊，對巨大生產的自行車、自行車零件及配件發布WRO。
盧秀燕在台中市議會答詢說，台中市政府持續與巨大保持聯繫，巨大也請求經濟部、外交部支援協助，但尚未了解被查扣原因，也未獲美方進一步說明，不知從何著手改善，而據業者透過，巨大1年出口美國約新台幣25億元，但主要市場是歐洲。
此外，中國國民黨籍台中市議員李中表示，美國實施對等關稅，原本鎖定台灣積體電路製造股份有限公司，現在竟想搬走台灣產業鏈，這很危險。如果台灣幫美國建立科學園區、幫美國再工業化，等於台灣產業被拉走。
盧秀燕說，台中是科學園區、產業園區最多城市之一，請政府不要將中科或台中的工業區搬到美國，如果將整個園區廠商都搬到美國，就會變蚊子園區。
