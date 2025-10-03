花蓮患者赴台中就醫 市醫心導管手術助重獲新生

快訊

中央社／ 台中3日電

台中市立老人復健綜合醫院啟動營運1週，門診已突破2000人次。其中來自花蓮的張姓患者，長期受心肌梗塞所苦，近期胸痛復發遠赴台中就醫恢復血管暢通，今天感謝醫療團隊讓他重獲新生。

市立老人復健綜合醫院今天由院長張坤正率領醫療團隊，舉辦衛教新聞記者會，他在會中表示，市醫以「救腦、救心、救急、救命、失智整合」五大任務為核心，跨專科整合十大醫療中心，落實「從預防到治療、從急救到長照」的全齡全程照護。

張坤正說，市醫自9月24日啟動營運以來，門診人數已突破2600人次，啟動第2天就順利完成4例心導管手術，並完成院內首例微創脊椎減壓手術，患者術後1小時即可下床行走，象徵市醫已具備完整的急重症處理能力。

其中，來自花蓮的58歲張姓患者，長期受心肌梗塞與血管阻塞所苦，近期胸痛復發，他多年前住在雲林時就是市醫副院長、心臟科醫師陳建鈞的患者，張男得知陳建鈞轉任市醫，便決定從花蓮赴台中就醫。

陳建鈞說明，患者有多次支架再阻塞的病史，經醫療團隊評估後，決定採用「刀片氣球」及「塗藥氣球」治療，既能打通血管阻塞，也可降低再度狹窄的風險，大幅縮短康復時間。手術全程順利，患者隔日即可出院，術後並規劃生活與健康管理。

張姓患者出席時表示，剛落成的市醫有先進醫療設備與舒適環境，醫療團隊還使用客語與他溝通，讓他倍感親切。他表示，感謝醫護團隊治療讓他重生，術後生活品質明顯提升，未來也將努力戒菸，並期許未來投入更多公益。

