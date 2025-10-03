彰化最大身障庇護園區今上梁 經費缺口1.5億元…邊蓋邊募款

彰化縣目前規模最大的身障庇護家園喜樂方舟園區今舉行上梁感恩禮拜，牧師兼瑪喜樂社福基金會董事長莊孝盛主禮，對建造方舟園區有重大貢獻人員在鋼梁上簽名，接著在「喜樂的船隻」歌聲中，工程人員上樓把鋼梁放到主建築最高處，圓滿完成上梁儀式。

喜樂方舟園區位在二林鎮彰化看守所附近，目前主體工程進度45%，瑪喜樂社福基金會今在工地舉辦上梁感恩禮拜，莊孝盛以「聖殿上梁」為題講道，分享喜樂募款過程備受上帝恩典。

喜樂方舟園區原預計1億2千萬元能蓋成，因原物料飛漲難以達標，最大支持力量麗明營造承諾蓋到好為止，還廣邀工商業界朋友捐款。麗明營造董事長吳春山說，營造原物料漲價35%，剛投入建造方舟園區時覺得目標遙遠，但現在覺得越來越近。

吳春山又說，有朋友告訴他，蓋方舟園區像蓋廟宇，蓋了就有十方大眾幫忙，今有瑞振企業捐款50萬元、喜樂顧問團輔導團長賴鴻麟捐10萬元、米屋智農董事長陳肇浩捐10萬元即是最佳明證，麗明營造會用最快速度、最好品質建造方舟園區，明年此時可望完工落成。

喜樂顧問團創團長陳志池感謝帝寶工業總裁許敘銘、合正機械總裁蕭義明及各公益慈善社團協助，幫喜樂圓夢。瑪喜樂基金會執行長林玉嫦表示，喜樂方舟園區從起心動念迄今已10年，物價飛漲讓夢想一度遭遇極大困難，幸有社會各界幫忙喜樂一步步邁向目標，方舟家園將成為翻轉眾多身障朋友命運的希望所在。

瑪喜樂基金會在會後扽出，方舟園區基地面積約1173坪，四幢聚落式建物將容納喜樂水餃等食品製作庇護工場、餐廳、社會企業、職訓、小型作業所等設施，