快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化最大身障庇護園區今上梁 經費缺口1.5億元…邊蓋邊募款

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣喜樂方舟園區工程進度45%，預計明年此時完工落成。記者簡慧珍／攝影
彰化縣喜樂方舟園區工程進度45%，預計明年此時完工落成。記者簡慧珍／攝影

彰化縣目前規模最大的身障庇護家園喜樂方舟園區今舉行上梁感恩禮拜，牧師兼瑪喜樂社福基金會董事長莊孝盛主禮，對建造方舟園區有重大貢獻人員在鋼梁上簽名，接著在「喜樂的船隻」歌聲中，工程人員上樓把鋼梁放到主建築最高處，圓滿完成上梁儀式。

喜樂方舟園區位在二林鎮彰化看守所附近，目前主體工程進度45%，瑪喜樂社福基金會今在工地舉辦上梁感恩禮拜，莊孝盛以「聖殿上梁」為題講道，分享喜樂募款過程備受上帝恩典。

喜樂方舟園區原預計1億2千萬元能蓋成，因原物料飛漲難以達標，最大支持力量麗明營造承諾蓋到好為止，還廣邀工商業界朋友捐款。麗明營造董事長吳春山說，營造原物料漲價35%，剛投入建造方舟園區時覺得目標遙遠，但現在覺得越來越近。

吳春山又說，有朋友告訴他，蓋方舟園區像蓋廟宇，蓋了就有十方大眾幫忙，今有瑞振企業捐款50萬元、喜樂顧問團輔導團長賴鴻麟捐10萬元、米屋智農董事長陳肇浩捐10萬元即是最佳明證，麗明營造會用最快速度、最好品質建造方舟園區，明年此時可望完工落成。

喜樂顧問團創團長陳志池感謝帝寶工業總裁許敘銘、合正機械總裁蕭義明及各公益慈善社團協助，幫喜樂圓夢。瑪喜樂基金會執行長林玉嫦表示，喜樂方舟園區從起心動念迄今已10年，物價飛漲讓夢想一度遭遇極大困難，幸有社會各界幫忙喜樂一步步邁向目標，方舟家園將成為翻轉眾多身障朋友命運的希望所在。

瑪喜樂基金會在會後扽出，方舟園區基地面積約1173坪，四幢聚落式建物將容納喜樂水餃等食品製作庇護工場、餐廳、社會企業、職訓、小型作業所等設施，

建造費用估計3億3千萬元，現在經費缺口1億5千萬元。

彰化縣喜樂方舟園區今舉行上梁儀式，工程人員把鋼梁放在主建物的屋頂。記者簡慧珍／攝影
彰化縣喜樂方舟園區今舉行上梁儀式，工程人員把鋼梁放在主建物的屋頂。記者簡慧珍／攝影
麗明營造董事長吳春山（左二）與瑪喜樂社福基金會董事長莊孝盛（左三）等人，在鋼梁上簽名。記者簡慧珍／攝影
麗明營造董事長吳春山（左二）與瑪喜樂社福基金會董事長莊孝盛（左三）等人，在鋼梁上簽名。記者簡慧珍／攝影
彰化縣喜樂保育院顧問團創團長陳志池（左）與顧問團幹部在鋼梁上簽名。記者簡慧珍／攝影
彰化縣喜樂保育院顧問團創團長陳志池（左）與顧問團幹部在鋼梁上簽名。記者簡慧珍／攝影

捐款 身障

延伸閱讀

彰化啟動文化藍帶2.0　5走讀路線感受人文魅力

「台版嵐山」石壁森林療癒季明登場 療癒師帶大家解放身心靈

澎湖軍事文史暨眷村故事特展　篤行十村園區登場

彰化百寶圖鑑抽卡破10萬張！2025台灣設計展結合小吃、地標等百種特色變手遊 加碼換在地好康

相關新聞

中捷藍線補助遭砍藍綠議會吵翻天 盧秀燕：台中人應被公平對待

台中捷運藍線機電工程6月26日已開工，土建工程預計明年動工，市府表示進度超前，但明年中央補助款原訂43億元，加上進度超前...

彰化最大身障庇護園區今上梁 經費缺口1.5億元…邊蓋邊募款

彰化縣目前規模最大的身障庇護家園喜樂方舟園區今舉行上梁感恩禮拜，牧師兼瑪喜樂社福基金會董事長莊孝盛主禮，對建造方舟園區有...

重陽敬老！彰化市財政節餘20億 市長宣布以2億設5處長照中心

彰化市公所今天在彰化生活藝文館舉行重陽敬老系列活動記者會中宣布，為了善用彰化市公所目前20億多元的財政節餘，將斥資2億多...

不用跑公所！南投2.4萬戶弱勢家庭津貼自己「找上門」

南投縣針對114年度已具低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助及中低老人生活津貼等四大津貼資格的縣民，只要不是設籍在戶...

無牌車占用車格每月省上萬元？ 盧秀燕：沒車牌就立即拖吊

台中市議會今專案報告，國民黨市議員陳文政質疑有民眾利用快拆螺絲拆下車牌，藉此規避停車費，長時間佔用車位卻不用支付一毛錢，...

環團茶農批「一手推茶博、一手蓋焚化爐」 南投縣府：解決去化困境

南投世界茶業博覽會將在10月4日登場，名間茶農、名間鄉反焚化爐自救會與環保團體，今天上午到南投縣政府前陳情，並諷刺縣府「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。