快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

重陽敬老！彰化市財政節餘20億 市長宣布以2億設5處長照中心

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市長林世賢為102歲的魏林鴛鴦掛上金鎖片。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢為102歲的魏林鴛鴦掛上金鎖片。記者劉明岩／攝影

彰化市公所今天在彰化生活藝文館舉行重陽敬老系列活動記者會中宣布，為了善用彰化市公所目前20億多元的財政節餘，將斥資2億多元，再增設5處具長照功能的社區聯合活動中心，讓長者就地日間安養。

彰化市目前全市的百歲人瑞共有42位，70歲以上長者3萬0922位。市公所10月19日上午舉行鑽石婚（結婚滿60年）及白金婚（結婚滿70年）表揚、11月8日舉行金婚（結婚滿50年）表揚活動。今年共有19對白金婚夫妻、152對鑽石婚夫妻、255對金婚夫妻接受表揚。

市公所在今天在重陽敬老系列活動記者會中，特別邀請高齡102歲的人瑞張起龍、魏林鴛鴦；結婚滿60年的鑽石婚伉儷吳連源與吳林淑、王進福與王黃秀灼；以及結婚50年的金婚伉儷張啓暉與魏淑眞、陳坤得與陳黃麗美到場接受公所的祝福。

林世賢表示，他就任7年多來，不僅建設增加、社會福利不減，財政結餘更逐年遽增，現已累計結餘近20億，較剛上任結餘的7億7千萬成長近3倍之多；他並宣布，為善用結餘款，將斥資2億多元，再增設5處具長照功能的社區聯合活動中心。

市公所表示，今年的重陽節，市公所特地為全市42位百歲人瑞準備金鎖片，也為3萬0922位70歲以上的長者準備重陽敬老禮金500元，總計1546萬1000元整。重陽敬老禮金的發放方式，採匯款、現金雙軌並行，其中2萬3288位（占75.31%)選擇匯款方式，禮金10月16日前匯入各自帳戶，另7634位（占24.69%)選擇領取現金，10月16日起在各里指定地點發放。

彰化 重陽敬老禮金

延伸閱讀

桃園綠營民代籲市府普發1.5萬 藍回嗆：綠營縣市先示範

川普首度放行！美供情報助烏軍深入打擊俄能源設施 直搗普亭財政命脈

北市重陽敬老禮金 靠卡領取9/30截止

教師節連假垃圾清運異動 彰化縣府公布時段

相關新聞

中捷藍線補助遭砍藍綠議會吵翻天 盧秀燕：台中人應被公平對待

台中捷運藍線機電工程6月26日已開工，土建工程預計明年動工，市府表示進度超前，但明年中央補助款原訂43億元，加上進度超前...

彰化最大身障庇護園區今上梁 經費缺口1.5億元…邊蓋邊募款

彰化縣目前規模最大的身障庇護家園喜樂方舟園區今舉行上梁感恩禮拜，牧師兼瑪喜樂社福基金會董事長莊孝盛主禮，對建造方舟園區有...

重陽敬老！彰化市財政節餘20億 市長宣布以2億設5處長照中心

彰化市公所今天在彰化生活藝文館舉行重陽敬老系列活動記者會中宣布，為了善用彰化市公所目前20億多元的財政節餘，將斥資2億多...

不用跑公所！南投2.4萬戶弱勢家庭津貼自己「找上門」

南投縣針對114年度已具低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助及中低老人生活津貼等四大津貼資格的縣民，只要不是設籍在戶...

無牌車占用車格每月省上萬元？ 盧秀燕：沒車牌就立即拖吊

台中市議會今專案報告，國民黨市議員陳文政質疑有民眾利用快拆螺絲拆下車牌，藉此規避停車費，長時間佔用車位卻不用支付一毛錢，...

環團茶農批「一手推茶博、一手蓋焚化爐」 南投縣府：解決去化困境

南投世界茶業博覽會將在10月4日登場，名間茶農、名間鄉反焚化爐自救會與環保團體，今天上午到南投縣政府前陳情，並諷刺縣府「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。