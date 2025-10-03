重陽敬老！彰化市財政節餘20億 市長宣布以2億設5處長照中心

彰化市公所今天在彰化生活藝文館舉行重陽敬老系列活動記者會中宣布，為了善用彰化市公所目前20億多元的財政節餘，將斥資2億多元，再增設5處具長照功能的社區聯合活動中心，讓長者就地日間安養。

彰化市目前全市的百歲人瑞共有42位，70歲以上長者3萬0922位。市公所10月19日上午舉行鑽石婚（結婚滿60年）及白金婚（結婚滿70年）表揚、11月8日舉行金婚（結婚滿50年）表揚活動。今年共有19對白金婚夫妻、152對鑽石婚夫妻、255對金婚夫妻接受表揚。

市公所在今天在重陽敬老系列活動記者會中，特別邀請高齡102歲的人瑞張起龍、魏林鴛鴦；結婚滿60年的鑽石婚伉儷吳連源與吳林淑、王進福與王黃秀灼；以及結婚50年的金婚伉儷張啓暉與魏淑眞、陳坤得與陳黃麗美到場接受公所的祝福。

林世賢表示，他就任7年多來，不僅建設增加、社會福利不減，財政結餘更逐年遽增，現已累計結餘近20億，較剛上任結餘的7億7千萬成長近3倍之多；他並宣布，為善用結餘款，將斥資2億多元，再增設5處具長照功能的社區聯合活動中心。

市公所表示，今年的重陽節，市公所特地為全市42位百歲人瑞準備金鎖片，也為3萬0922位70歲以上的長者準備重陽敬老禮金500元，總計1546萬1000元整。重陽敬老禮金的發放方式，採匯款、現金雙軌並行，其中2萬3288位（占75.31%)選擇匯款方式，禮金10月16日前匯入各自帳戶，另7634位（占24.69%)選擇領取現金，10月16日起在各里指定地點發放。