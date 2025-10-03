彰化啟動文化藍帶2.0　5走讀路線感受人文魅力

彰化縣文化局推出文化藍帶生活圈2.0走讀活動，共規劃5條主題路線，走訪濱海、古鎮、花田等，帶民眾深度體驗彰化人文及文化館所獨特魅力。

文化局今天發布新聞稿表示，為串聯彰化縣內各區域文化館舍，推廣博物館與地方文化館周圍文化資源，將於10月12日、10月26日、11月1日、11月2日，舉辦4天共5場次文化藍帶生活圈2.0走讀活動。

文化局說，濱海文化線將帶大家走入潮間帶，體驗剖蚵、海廢手作，了解王功漁村人文與生態；另有以攝影為主題的雙城古藝線，透過相機記錄鹿港古鎮風貌。

農趣慢遊線為探訪二林蔗農事件與日式禮堂，到糖廠巡禮與捏麵手作，重溫農村風情；卦山風光線從原住民生活館到切膚之愛紀念館，再走訪賴和故居，感受人文與醫療交織歷史脈絡。

此外，花田繽紛線會帶領民眾穿梭花田與社頭聚落，藉由文化導覽、DIY，並到羅厝天主堂巡禮，串起地方產業與生活記憶。文化局表示，即日起開放線上報名，每場次25至30名額，詳情可上彰化縣文化局臉書粉絲專頁查詢。