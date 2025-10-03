快訊

不用跑公所！南投2.4萬戶弱勢家庭津貼自己「找上門」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣社勞局派員關懷弱勢民眾。圖／南投縣政府提供
南投縣社勞局派員關懷弱勢民眾。圖／南投縣政府提供

南投縣針對114年度已具低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助及中低老人生活津貼等四大津貼資格的縣民，只要不是設籍在戶政事務所，縣府與各鄉鎮市公所自10月下旬起，將主動辦理115年度資格審查，預估可減少約2萬4000戶弱勢家庭來回奔波。

一名住在草屯的婦人說，過去每年都要坐車到公所填資料，身體不好還得拜託兒子請假陪同，實在很辛苦。現在政府自己幫忙查，少跑一趟，就省了一大麻煩。她直說，對像她這樣的老人家來說，真的是「有感的便民措施」。

縣府社會及勞動局表示，考量這些津貼多數領取者是長輩、身心不便者，或是必須請假才能辦理的上班族，今年起改由縣府與公所主動審查，簡化以往「重新填表」的繁瑣程序。若是一戶家庭在114年12月31日前已經符合資格，115年就不用再跑一趟，縣府會直接透過中央審查系統，調閱113年度財產與所得資料，來確認是否續領。

不過，若是戶籍設在戶政事務所，因為無法掌握有效的聯絡方式，仍需本人到公所辦理。此外，若家庭的收入、動產或不動產在114年度有重大變動，公所通知時需主動補件；至於沒有異動的家庭，則可安心在家等候通知。

值得注意的是，行政院明年1月起將針對低收入戶等七類經濟弱勢族群加發生活補助金。縣府提醒，若有家庭雖具低收或中低收資格，但平時未領取津貼，且過去提供的撥款帳戶已經變更，務必依照公所通知，在總清查補件期限內完成帳戶更正，以免影響權益。

低收入戶 帳戶 南投縣 弱勢家庭

