無牌車占用車格每月省上萬元？ 盧秀燕：沒車牌就立即拖吊

台中市議會今專案報告，國民黨市議員陳文政質疑有民眾利用快拆螺絲拆下車牌，藉此規避停車費，長時間佔用車位卻不用支付一毛錢，對守法繳費的市民極度不公平，要求市府應有具體作為，遏止無牌佔位歪風。台中市長盧秀燕當場指示，沒有車牌就立即拖吊。

陳文政指出，市面上販售的「車牌快拆螺絲」只要花上幾百元，就能讓車主在短短3秒鐘拆下車牌，沒有車牌停在路邊車格，停車費開單員無法開立停車費單，只能跳過。他強調，有民眾向他反映，少數人花小錢裝上快拆螺絲，每月省下上萬元停車費，尤其在累進費率的停車格，一天最高可達660元，長期累積是筆可觀金額。

陳文政說，即便這些車輛最後遭拖吊，車主也只繳交罰單與拖吊、保管費，卻完全不用補繳佔用期間應繳的停車費，形成制度漏洞。他直言「一般市民若遲繳停車費，還要加收罰金，但惡意拆牌的人卻能白佔車位，這對市民公平嗎？」呼籲市府建立即時處理機制，讓開單員一旦發現無牌車，就能立即採取行動，而不是任憑違規車輛長時間停放。

盧秀燕表示，無牌車鑽漏洞，對守法市民確實不公平，將請交通局、警察局、環保局跨局處合作，要求加強拖吊，沒有車牌就要立即拖吊，「拖下去就知道了」。

盧秀燕也指示相關局處檢視現行法令是否不足，若屬地方自治範圍，應研擬修訂自治條例；若是中央法規有缺漏，市府將向中央反映，盡速推動修法。