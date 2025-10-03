快訊

環團茶農批「一手推茶博、一手蓋焚化爐」 南投縣府：解決去化困境

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
環團與名間鄉農民到縣府陳情抗議，要求撤銷焚化爐興建案。圖／民眾提供
環團與名間鄉農民到縣府陳情抗議，要求撤銷焚化爐興建案。圖／民眾提供

南投世界茶業博覽會將在10月4日登場，名間茶農、名間鄉反焚化爐自救會與環保團體，今天上午到南投縣政府前陳情，並諷刺縣府「一手推茶博、一手蓋焚化爐」，要求縣府與環保局懸崖勒馬，撤回焚化爐計畫。

南投縣環保局副局長林隆儒接下陳情書，環保局表示，名間新民村規劃的「垃圾處理及再生能源中心BOT案」還在環評審查階段，尚未定案，縣府會依程序辦理，並廣納各界意見。環保局強調，興建焚化爐的主要考量是解決南投縣長年垃圾去化困境，避免垃圾外運造成高額費用與二次汙染。

自救會成員釋致中師父指出，名間鄉擁有超過640公頃特定農業區，焚化爐預定地位於「農業發展第一類區」，屬於最優良農地，興建焚化爐，不僅破壞田園風光，更危及濁水溪水質，影響彰化、雲林民生用水與灌溉。他痛批，「環保局的名字不是環境破壞局」，茶博一邊高喊茶葉品質優良，一邊卻要在茶園旁設焚化爐，恐讓茶博淪為國際笑話。

名間鄉民吳弘昌則勸縣長許淑華「留清白美名」，不要留下惡名，並警告焚化爐必然產生戴奧辛，恐造成高致死率的肺腺癌，將成為縣長任內揮之不去的歷史標記。

茶農與果農代表進一步憂心，飛灰與底渣若滲入土壤及地下水庫，將汙染數千公頃茶園與果園，影響茶葉、芭樂、香蕉等農產品的品質與外銷，甚至波及全台消費者。茶農強調，茶葉受汙染便無法清洗，百年茶鄉可能毀於一爐。

環保團體則指出，南投縣垃圾中有兩成是廚餘與可回收物，若能確實分類，剩餘垃圾量有限，根本不需要動輒日處理500噸的焚化爐。他們批評縣府選擇最落後的方式，將製造出戴奧辛、有毒底渣，加重環境與健康風險。

茶農與環團呼籲，垃圾問題應從源頭減量與資源循環著手，而不是犧牲名間農業。要求縣府立即撤回計畫，守護濁水溪與百年茶鄉，讓茶香得以永續飄揚。

環保局表示，焚化爐將採用最新減排技術，符合國際環保標準，並強化飛灰及底渣處理機制，確保不會危及水源及農業安全。環保局也承諾，會持續與地方溝通，兼顧垃圾處理需求與環境保護，力求在經濟、環境與民生之間取得平衡。

環團與名間鄉農民到縣府陳情抗議，要求撤銷焚化爐興建案。圖／民眾提供
環團與名間鄉農民到縣府陳情抗議，要求撤銷焚化爐興建案。圖／民眾提供
環團與名間鄉農民到縣府陳情抗議，要求撤銷焚化爐興建案，環保局副局長林隆儒接下陳情書。圖／民眾提供
環團與名間鄉農民到縣府陳情抗議，要求撤銷焚化爐興建案，環保局副局長林隆儒接下陳情書。圖／民眾提供
環團與名間鄉農民到縣府陳情抗議，要求撤銷焚化爐興建案。圖／民眾提供
環團與名間鄉農民到縣府陳情抗議，要求撤銷焚化爐興建案。圖／民眾提供

