中市運動中心中秋祭優惠 還可抽機票大獎

聯合報／ 即時報導
中秋節當日，朝馬、北區、南屯、潭子、豐原國兒運中心及港區運動公園「健身房2人同行、1人免費1小時」。圖／台中市運動局提供
中秋節當日，朝馬、北區、南屯、潭子、豐原國兒運中心及港區運動公園「健身房2人同行、1人免費1小時」。圖／台中市運動局提供

中秋連假即將到來，台中市運動局表示，市民在享受團圓美食之餘，也鼓勵大家動起來顧健康，中市國民暨兒童運動中心準備多重優惠，運動還有機會抽中機票。

運動局表示，今年10月6日中秋節當天，清水國民暨兒童運動中心正值試營運，全館開放免費入場；朝馬、北區、南屯、潭子、豐原國兒運中心及港區運動公園推出「健身房2人同行、1人免費1小時」優惠；另外，由舞動陽光團隊經營的長春、大里國兒運中心與沙鹿、西大墩兒童運動中心則祭出「中區生日慶」團課最低8折優惠，並加碼抽單人來回機票等75項超值獎品，驚喜滿滿。

市長盧秀燕重視市民健康，積極推動運動建設，首創全國「國民暨兒童運動中心」模式，目前全市已有7座國兒運中心營運中，包括朝馬、北區、南屯、長春、大里、潭子及豐原，清水館也將於10月7日盛大開幕；另有沙鹿、北屯東峰、西大墩、大甲日南等4座「兒童版」運動中心，提供不同年齡層多元選擇。未來太平、北屯、烏日及西區等5座新場館也將陸續上線，讓運動資源更普及。

運動局強調，市府持續推動「酷城市、酷運動」，不僅打造優質場館，也配合節慶推出限定優惠，鼓勵市民養成規律運動習慣。活動與優惠詳情，歡迎上運動局網站查詢（https://www.sport.taichung.gov.tw/2447542/Lpsimplelist）。

