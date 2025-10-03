快訊

中秋前「蛋黃酥之亂」再現！彰化不二坊排隊400公尺 代購喊價逼近3倍

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
排隊名店「彰化不二坊」今天恢復門市，很多民眾從昨晚就前往排隊購買蛋黃酥，隊伍長達400公尺，再度上演排隊之亂，影響交通及其他店家出入，員警到場維護交通秩序 。記者劉明岩／攝影
排隊名店「彰化不二坊」今天恢復門市，很多民眾從昨晚就前往排隊購買蛋黃酥，隊伍長達400公尺，再度上演排隊之亂，影響交通及其他店家出入，員警到場維護交通秩序 。記者劉明岩／攝影

中秋節只有4天，排隊名店「彰化不二坊」今天起到6日再恢復門市，再上演「蛋黃酥」 之亂，很多民眾從昨晚就趕來排隊搶購，9點開賣，就排了400公尺，甚至因板凳大軍引發口角，代購行情也節節上升，15顆裝原本750元甚至喊破2000元，逼近原價3倍，令人咋舌。

近年來，蛋黃酥已攻占中秋節糕餅市場，彰化縣有三家販售蛋黃酥的排隊名店， 在今年第一屆「500甜」 中獲選，尤其在蛋黃酥名氣引領風騷的彰化不二坊獲得「2甜」，更讓排隊買不二坊蛋黃酥的隊伍更長，另同以蛋黃酥知名的鹿港新口味食品行、彰化大元餅行則獲「1甜」。

不二坊蛋黃酥每逢中秋總會上演排隊之亂，今年如同往年只接受電話預約訂購及門市購買，今年從8月23日起接受電話訂約，到本月9日已宣布訂單已滿，不再接受預約，為了供應電話訂購的顧客，從9月14日起到10月2日共19天暫停門市販售，從今天起到6日再恢復門市。

店方今年特別規畫「散客專區」，讓散客沿著中正路及騎樓排隊，代購大軍則沿著中正路、永安街兩條路徑區隔。從昨晚起，就有很多民眾出動板凳大軍占位，也有不少人到場排隊，或坐或躺打盹。今天清晨有散客發現半夜1、2點時，突然出現13張代購業者的占位椅子，讓老實排隊的民眾氣炸了。

從高雄開車來的林小姐氣憤表示，她從晚上8點多出發，10點多就前來排隊，半夜看到有人用椅子占位，實在太不公平！」散客們自發性組織起來，要求代購業者離開散客區，雙方爆發近10分鐘的口角，最後在眾人勸說下才平息。

直到天亮後，各地民眾湧到，散客專區的隊伍排了約200多公尺、代購專區也有100多公尺，由於隊伍已影響交通及附近店家出入，引來民眾抱怨，除店方派員外，彰化警分局民生路派出所還出動員警前往維持秩序。

一名剛從花蓮救災回來彰化的「鏟子超人」阿伯，他說，支援了2天救災，昨晚11點迢迢路程趕回，凌晨1點就來排隊，沒想到回到彰化還要為蛋黃酥排隊奮戰，不比救災輕鬆，但為了買蛋黃酥還是得咬緊牙根撐下去。

不二坊蛋黃酥原價每顆50元，6顆裝蛋黃酥每盒原價300元、15顆裝750元。很多民眾買不到或者不堪排太長隊伍，只向代購業者買，代購價格更節節高升，6顆裝喊到800元、15顆裝2000元，快接近原價3倍，在離中秋節越近，恐怕還會持續攀高。

