聽新聞
0:00 / 0:00

投市無號誌高風險路口 LED預警側向來車

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投市公園南街和三和二路口設置智慧告警標示，會顯示「側向來車」，減少視線死角與判斷時差。記者江良誠／攝影
南投市公園南街和三和二路口設置智慧告警標示，會顯示「側向來車」，減少視線死角與判斷時差。記者江良誠／攝影

南投市公園南路與三和二路口事故頻傳，居民多次要求增設號誌，但尖離峰車流差異大難以實施。縣府導入智慧告警標示，透過感測幹道車流，在支道LED即時顯示「側向來車」，補足視線死角，如有成效將推廣到全縣高風險路口。

林姓居民說，路口兩側常有視線死角，尤其早晚車流混雜，駕駛判斷失準就可能發生事故，家長接送孩子上學時尤為擔心。地方居民曾多次向縣府與市公所反映，希望增設號誌燈改善現況。

縣府指出，這處路口去年發生逾10起交通事故，多是機車與汽車交會時擦撞。尖峰時段車流量雖大，但離峰明顯下降，若一律設置紅綠燈，恐造成延誤。經評估後，決定導入智慧告警標示，系統透過感測器偵測車流，一旦高速接近，支道LED亮起警示，提醒駕駛慢行，避免衝撞事故。

工務處表示，智慧告警屬低干擾型設施，無須改變道路結構，關鍵時刻即時警示，避免事故，縣府將持續觀察成效，依民眾反饋滾動調整，不排除推廣到其他高風險無號誌路口。

居民對新設告警標示抱樂觀態度，鄰近店家認為，若肇事頻率下降，也可避免堵塞車影響生意；學生家長說，盼有這個系統後，接送孩子不必提心吊膽，智慧告警如發揮功能，甚至比紅綠燈更受歡迎。

延伸閱讀

行人地獄變安全島？南投LED警示板挑戰傳統交通規則

綠批公帑塑造個人形象 盧秀燕：大家看得起樂於配合

第一金永續「綠光傳愛」

影／南投市10月起試辦改用透明垃圾袋 1狀況最高罰6千

相關新聞

中部女力首長同台走紅毯 首度攜手金馬推聯名禮盒亮相

中部五縣市今年首度攜手金馬獎推出聯名商品，彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善與嘉義市長黃敏惠...

影／出席金馬聯名商品記者會 盧秀燕同框四縣市首長

台中市長盧秀燕今晚出席在彰化縣舉行的聯名商品記者會時表示，禮盒裡有金磚米、白蘭地，還有木匠兄弟的疊疊樂，兼具好吃好喝又好...

學童無法領安心午餐 疑行政出包 盧秀燕：嚴懲

台中市推動安心午餐券，保障弱勢學童假日有午餐吃，並推動數位化，憑數位學生證即可領餐。有議員昨天爆料，有學校拖到9月底，才...

彰化最牛釘子戶 鐵警局員林所決拆遷

鐵路警察局員林分駐所位於民權街口，因市公所規畫拓寬道路，涉及拆除分駐所一半建物，導致工程延宕15年。公所表示，經兩次公聽...

投市無號誌高風險路口 LED預警側向來車

南投市公園南路與三和二路口事故頻傳，居民多次要求增設號誌，但尖離峰車流差異大難以實施。縣府導入智慧告警標示，透過感測幹道...

何欣純送藍白議員公益月餅 台中議員：確定要選市長了？

民進黨立委何欣純今年中秋有好禮，不分黨派議員「普發」月餅，國民黨議員大感意外，多認為符合何欣純「親和」形象，也大讚她表現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。