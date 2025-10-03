投市無號誌高風險路口 LED預警側向來車

南投市公園南路與三和二路口事故頻傳，居民多次要求增設號誌，但尖離峰車流差異大難以實施。縣府導入智慧告警標示，透過感測幹道車流，在支道LED即時顯示「側向來車」，補足視線死角，如有成效將推廣到全縣高風險路口。

林姓居民說，路口兩側常有視線死角，尤其早晚車流混雜，駕駛判斷失準就可能發生事故，家長接送孩子上學時尤為擔心。地方居民曾多次向縣府與市公所反映，希望增設號誌燈改善現況。

縣府指出，這處路口去年發生逾10起交通事故，多是機車與汽車交會時擦撞。尖峰時段車流量雖大，但離峰明顯下降，若一律設置紅綠燈，恐造成延誤。經評估後，決定導入智慧告警標示，系統透過感測器偵測車流，一旦高速接近，支道LED亮起警示，提醒駕駛慢行，避免衝撞事故。

工務處表示，智慧告警屬低干擾型設施，無須改變道路結構，關鍵時刻即時警示，避免事故，縣府將持續觀察成效，依民眾反饋滾動調整，不排除推廣到其他高風險無號誌路口。

居民對新設告警標示抱樂觀態度，鄰近店家認為，若肇事頻率下降，也可避免堵塞車影響生意；學生家長說，盼有這個系統後，接送孩子不必提心吊膽，智慧告警如發揮功能，甚至比紅綠燈更受歡迎。