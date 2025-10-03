聽新聞
彰化最牛釘子戶 鐵警局員林所決拆遷

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
鐵路警察局員林分駐所拆遷定案，將搬到員林火車站二樓的超商現址。卡關15年的民權街拓寬工程可望今年底前發包，明年動工。記者簡慧珍／攝影
鐵路警察局員林分駐所拆遷定案，將搬到員林火車站二樓的超商現址。卡關15年的民權街拓寬工程可望今年底前發包，明年動工。記者簡慧珍／攝影

鐵路警察局員林分駐所位於民權街口，因市公所規畫拓寬道路，涉及拆除分駐所一半建物，導致工程延宕15年。公所表示，經兩次公聽會蒐集各方意見，確定分駐所暫遷至員林火車站二樓，民權街拓寬工程可望今年底前發包，明年動工。

員林火車站以北的民權街目前是僅5公尺寬單行道，車輛可由火車站右轉銜接中山路（台一線）。市公所規畫拓寬為11公尺雙向道，屆時中山路車輛可右轉進入火車站廣場，直行由南側民權街離開，或左轉接回中山路，有助紓解原本集中於站前T字路口的交通壅塞。

拓寬計畫牽涉拆除鐵路警察局員林分駐所一半建物，剩餘空間有限，鐵路警察局主張乾脆全拆遷移。但搬遷地點、拆遷補償與新建經費責任歸屬，中央與地方意見不一，卡關多年，被形容為彰化「最牛釘子戶」。立法委員陳素月昨表示，已協調鐵警局提出臨時廳舍裝修工程計畫書，向彰化縣政府申請變更，未來新廳舍興建工程所需經費由警政署編列。

市公所說，第二次公聽會中，交通部、鐵路公司與地方居民達成共識，分駐所暫時搬到員林火車站二樓原超商位置，超商則另覓地點經營。

市公所強調，目前正整理公聽會意見並送交相關單位確認，如無異議，將盡快發放拆遷補償並進行工程招標，希望能在年底前完成發包、明年動工。屆時，結合拆除員林市立體停車場後新建的商場，雙向道路進出更便利，預期吸引人潮，帶動招商。

