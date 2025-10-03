學童無法領安心午餐 疑行政出包 盧秀燕：嚴懲

台中市推動安心午餐券，保障弱勢學童假日有午餐吃，並推動數位化，憑數位學生證即可領餐。有議員昨天爆料，有學校拖到9月底，才通知能用數位學生證領餐，另外小一新生10月底才領卡，有學生拿不到臨時卡，也沒吃到午餐，批評行政怠惰。教育局初步調查有4人沒領到，昨已補發臨時卡應急，將擴大追查。

台中市長盧秀燕表示，弱勢學童領不到安心餐券，她會嚴查嚴辦，絕不寬貸。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕表示，若孩子權益受損，「我一定嚴懲」，要求立即盤點補救。

台中市安心午餐券共2.5萬名弱勢學童受惠，除營養午餐免費，周休或假日期間也可到超商領午餐，不讓孩子餓肚子。教育局表示，2023年10月1日起安心午餐券數位化，學生持數位學生證即可至超商領取，今年小一新生學生證延後至10月22日發放，事前請各校以臨時卡因應。

民進黨議員陳雅惠昨指出，安心餐券很重要，甚至可能是弱勢學生一天唯一的一餐，有學校公告9月6日就開放領餐，卻有學校拖到9月26日才通知，可憑數位學生證領餐，等於延誤6餐。

陳雅惠說，今年小一新生數位學生證10月22日才發放，學生領到卡片才能領安心午餐，有學校臨時卡片不足，有學生家長陳情，從上月底通知領餐到10月底拿到卡，有13天假日空窗期領不到餐。

陳雅惠質疑，這樣的「安心午餐」怎能讓人安心，加上10月幾乎每周都有連假，要求教育局全面了解，有學生領不到餐的務必要立即改善。

盧秀燕表示，過去多年執行都未出現問題，今年傳安心午餐延宕，若因行政效率不彰，造成孩子權益受損，「我一定嚴辦」絕不寬貸；盧要求教育局全面盤點各校，立即補救，避免再有學童因此挨餓。

教育局昨下午盤點，初步調查有1校4名學生未領到臨時卡，昨放學前已補足。校方表示，承辦人員因學期初辦理交接，不了解要先發給新生臨時卡，遲至9月26日才發放，導致失誤。

教育局長蔣偉民表示，原則上每年9月新學期一開始，就會為小一新生發放臨時卡，今年確實有家長反映未收到，導致學生無法領餐。教育局已經備妥臨時卡，並通知學校補足，另將追究責任。