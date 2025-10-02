中部女力首長同台走紅毯 首度攜手金馬推聯名禮盒亮相

中部五縣市今年首度攜手金馬獎推出聯名商品，彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善與嘉義市長黃敏惠，晚上齊聚彰化，聯合曝光「金馬62禮盒」及「五星綜合水果盤」，5人以走紅毯登場，皆身著白色服裝亮相；各縣市推出1種水果組合成的五星水果盤，目前已於超商上架。

王惠美說，金馬獎是影視界的重要獎項，商品在海內外都會流通，彰化推出的金馬62禮盒以「躍」為主題，象徵著創新與活力，也期望能夠「躍」上國際，這次與二水鄉在地品牌「水水果饌」合作，將白柚皮再製成果乾，展現全果利用與循環經濟的永續精神。

台中市則以「聚」為主題推出聯名禮盒，內含金磚米、白蘭地及手工藝疊疊樂。盧秀燕指出，「聚」不僅代表聚光燈照亮演藝人員，也象徵五位女力首長齊聚，共同推廣中台灣特色，而這次不只是縣市合作，更是將中部產業與國際影展連結，讓在地的好物好禮透過金馬被世界看見。

南投縣第三度參與金馬聯名，與「大黑松小倆口」合作設計「重組」禮盒，以牛軋糖搭配南投在地食材，呈現多層次口感，包裝採用積木設計，可拼湊出金馬獎座，兼具創意與趣味，許淑華同時推薦中寮柑橘、國姓草莓及南投茶，並強調縣府近年打造「品味南投」電商平台，經過嚴選認證的產品可直接上架。

雲林縣則推出「初心」禮盒，由「立瑞畜產」與東園食品攜手，將土雞製成粥品，並通過 CAS、產銷履歷與 ISO 22000 等食安認證。張麗善表示，雲林是台灣糧倉與最大的畜產中心，這次透過金馬影展推廣優質產品，期望能與國際接軌；「初心」象徵從小到老，無論嬰兒或百歲長者，都能藉此獲得營養與健康。