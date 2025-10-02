快訊

影／出席金馬聯名商品記者會 盧秀燕同框四縣市首長

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
台中市長盧秀燕（左二）、彰化縣長王惠美（中）、雲林縣長張麗善（右一）、南投縣長許淑華（左一）以及嘉義市長黃敏惠（右二）出席金馬聯名商品記者會。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左二）、彰化縣長王惠美（中）、雲林縣長張麗善（右一）、南投縣長許淑華（左一）以及嘉義市長黃敏惠（右二）出席金馬聯名商品記者會。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今晚出席在彰化縣舉行的聯名商品記者會時表示，禮盒裡有金磚米、白蘭地，還有木匠兄弟的疊疊樂，兼具好吃好喝又好玩。她也同框彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善以及嘉義市長黃敏惠，五位女力首長齊聚拼經驗，拼行銷。

台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣以及嘉義市今天共同在彰化花壇舉行金馬聯名商品記者會，五縣市共同推出金馬聯名禮盒為主軸，象徵區域攜手合作，以文化與創意共譜今年金馬序曲。透過聯名禮盒曝光與通路合作平台，提升市場能見度，拓展銷售通路，展現地方特色與跨域行銷成果。

金馬獎為華語電影的年度盛事，近年在金馬活動期間，致力於推廣台灣的特色品牌，讓海內外的賓客除了參與金馬盛會，也能藉此體驗最地道的台灣風味，展現台灣的文化魅力。今年，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市攜手推出五款極具城市代表性的金馬聯名商品。

