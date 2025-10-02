何欣純送藍白議員公益月餅 台中議員：確定要選市長了？

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨立委何欣純不分黨派，普送月餅，引起討論。記者陳秋雲/攝影
民進黨立委何欣純今年中秋有好禮，不分黨派議員「普發」月餅，國民黨議員大感意外，多認為符合何欣純「親和」形象，也大讚她表現「不分黨派」可圈可點。

何欣純是民進黨台中市長潛在參選人，民進黨主席賴清德總統拜訪台中地方時，多次要何欣純加油，還問地方人「一起支持何欣純好不好？」

台中綠營基層已認定何欣純是市長參選人，何欣純也是下透露「賴總統有鼓勵」，何這一年來勤跑地方，逐漸鞏固屯區以外的綠營基層。

國民黨議員指出，何欣純參加地方活動，盡量不分黨派淡化政黨色彩，以往國民黨立委舉辦的會勘，民進黨民代不會出現的場合，何欣純經常現身，讓多位資深議員印象深刻，指出這一點和台中市長盧秀燕雷同。

不過，民眾黨議員江和樹收到月餅，自拍影片大喊「真的假的？太驚訝了！不分藍綠白每個議員都有？」並問助理「我們去年有收到嗎？可能她確定要選市長了」江指出可惜他已心屬國民黨的江啟臣。

何欣純則表示，她長年支持身障社福團體，中秋前夕認購瑪利亞基金會的「愛在月光下」公益月餅禮盒，向代表台中民意發聲的市議員表達佳節祝福。

