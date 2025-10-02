快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

「怎麼把柯文哲一槍畢命？」 應曉薇：我和黃景茂是最佳男、女配角

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅衝擊 無薪假台中最嚴重！首場企業座談會 勞動部長這麼說

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
勞動部昨在發展署中彰投分署舉行首場「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」。圖／發展署中彰投分署提供
勞動部昨在發展署中彰投分署舉行首場「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」。圖／發展署中彰投分署提供

全台已有8505人放無薪假（減班休息），以台中117家、2598人為全台之冠。勞動部首場「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」昨在位於台中的發展署中彰投分署登場；勞動部長洪申翰表示，將視關稅衝擊與整體經濟情勢，陸續推出支持勞工安定就業措施。

勞動部指出，座談會昨由洪申翰主持，並邀財政部與經濟部產業發展署代表出席，吸引當地產業公協會及中部地區企業代表踴躍參與。現場除由勞動部說明強化僱用安定、勞工再充電計畫等措施外，財政部與經濟部代表也現場協助廠商，從勞動、產業與稅務3面向分析政府當前協助措施，洪申翰並逐一回覆企業代表提問。

洪申翰表示，這次座談會目的，是希望企業在關稅衝擊下，可以更清楚掌握政府協助方案、穩健經營，為勞工提供更穩定就業與勞動條件。這次座談首場特別選在中部舉辦，特別是台中、彰化一帶的企業受衝擊較為明顯，希望與企業交流，攜手因應變局。

勞動部昨公布至9月底的減班休息統計，台中市117家、2598人為全台各區之冠，其次是台南市55家、1328人，彰化縣35家、1135人排名第3，僅中彰投3縣市減班休息人數就多達4077人，是此波受影響最嚴重的地區。

勞動部說明，勞動部因應美國關稅，推出的強化「支持勞工安定就業措施」，包含「僱用安定再強化」，補助減班休息勞工7成薪資差額，每月最高1.21萬元；「勞工再充電計畫」，提供減班休息勞工最高1.721萬元訓練津貼；以及「支持受影響企業辦訓補助」，最高200萬元；整合措施再就業，包括提供工作崗位訓練、僱用獎助及職務再設計補助；同時給予青年協助，提供各項津貼與獎勵支援就業入職場。

勞動部昨在發展署中彰投分署舉行首場「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」。圖／發展署中彰投分署提供
勞動部昨在發展署中彰投分署舉行首場「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」。圖／發展署中彰投分署提供
勞動部昨在發展署中彰投分署舉行首場「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」。圖／發展署中彰投分署提供
勞動部昨在發展署中彰投分署舉行首場「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」。圖／發展署中彰投分署提供

勞動部 減班休息 洪申翰

延伸閱讀

247萬勞工受惠！明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰：將與經濟部研議配套

勞長專訪／育嬰留停彈性化但長照呢？洪申翰：長照3.0上路後檢視調整

勞長專訪／工安吊車尾！洪申翰：職災減災計畫下月上路 民間專業進場

勞長專訪／最低工資審議將登場 洪申翰：很多受貿易衝擊國家都調升

相關新聞

何欣純送藍白議員公益月餅 台中議員：確定要選市長了？

民進黨立委何欣純今年中秋有好禮，不分黨派議員「普發」月餅，國民黨議員大感意外，多認為符合何欣純「親和」形象，也大讚她表現...

關稅衝擊 無薪假台中最嚴重！首場企業座談會 勞動部長這麼說

全台已有8505人放無薪假（減班休息），以台中117家、2598人為全台之冠。勞動部首場「支持勞工安定就業措施企業交流座...

彰化公家機關最牛釘子戶拆定了！鐵路警察局員林分駐所新址曝光

鐵路警察局員林分駐所位在員林市民權街，市公所規畫拓寬道路必須拆除分駐所一半建物，相關作業卡關15年，經市公所完成兩次公聽...

中秋前油柑產季！豐原南嵩中坑山摘收 酸甜口感可泡茶煮湯

中秋節前夕是油柑產季，台中市豐原區南嵩里中坑山上目前正值採收期，豐原區農會柑桔產銷第八班班長游博文栽植的油柑，粒粒果肉飽...

八卦山大佛、爌肉飯化身卡牌 台灣設計展推「彰化百寶圖鑑」 線上抽卡

2025 台灣設計展10月10日在彰化熱鬧登場，搶先推出以彰化為主題的線上抽卡遊戲「彰化百寶圖鑑」...

台中公車3年死傷逾千？ 盧秀燕指數據失真

台中市議會昨進行專案報告，審計部指近3年公車事故造成死傷逾千人，為六都之冠，引爆藍綠激烈交鋒。民進黨批市府怠惰、擺爛；藍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。