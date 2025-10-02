聽新聞
0:00 / 0:00
關稅衝擊 無薪假台中最嚴重！首場企業座談會 勞動部長這麼說
全台已有8505人放無薪假（減班休息），以台中117家、2598人為全台之冠。勞動部首場「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」昨在位於台中的發展署中彰投分署登場；勞動部長洪申翰表示，將視關稅衝擊與整體經濟情勢，陸續推出支持勞工安定就業措施。
勞動部指出，座談會昨由洪申翰主持，並邀財政部與經濟部產業發展署代表出席，吸引當地產業公協會及中部地區企業代表踴躍參與。現場除由勞動部說明強化僱用安定、勞工再充電計畫等措施外，財政部與經濟部代表也現場協助廠商，從勞動、產業與稅務3面向分析政府當前協助措施，洪申翰並逐一回覆企業代表提問。
洪申翰表示，這次座談會目的，是希望企業在關稅衝擊下，可以更清楚掌握政府協助方案、穩健經營，為勞工提供更穩定就業與勞動條件。這次座談首場特別選在中部舉辦，特別是台中、彰化一帶的企業受衝擊較為明顯，希望與企業交流，攜手因應變局。
勞動部昨公布至9月底的減班休息統計，台中市117家、2598人為全台各區之冠，其次是台南市55家、1328人，彰化縣35家、1135人排名第3，僅中彰投3縣市減班休息人數就多達4077人，是此波受影響最嚴重的地區。
勞動部說明，勞動部因應美國關稅，推出的強化「支持勞工安定就業措施」，包含「僱用安定再強化」，補助減班休息勞工7成薪資差額，每月最高1.21萬元；「勞工再充電計畫」，提供減班休息勞工最高1.721萬元訓練津貼；以及「支持受影響企業辦訓補助」，最高200萬元；整合措施再就業，包括提供工作崗位訓練、僱用獎助及職務再設計補助；同時給予青年協助，提供各項津貼與獎勵支援就業入職場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言