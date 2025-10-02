關稅衝擊 無薪假台中最嚴重！首場企業座談會 勞動部長這麼說

全台已有8505人放無薪假（減班休息），以台中117家、2598人為全台之冠。勞動部首場「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」昨在位於台中的發展署中彰投分署登場；勞動部長洪申翰表示，將視關稅衝擊與整體經濟情勢，陸續推出支持勞工安定就業措施。

勞動部指出，座談會昨由洪申翰主持，並邀財政部與經濟部產業發展署代表出席，吸引當地產業公協會及中部地區企業代表踴躍參與。現場除由勞動部說明強化僱用安定、勞工再充電計畫等措施外，財政部與經濟部代表也現場協助廠商，從勞動、產業與稅務3面向分析政府當前協助措施，洪申翰並逐一回覆企業代表提問。

洪申翰表示，這次座談會目的，是希望企業在關稅衝擊下，可以更清楚掌握政府協助方案、穩健經營，為勞工提供更穩定就業與勞動條件。這次座談首場特別選在中部舉辦，特別是台中、彰化一帶的企業受衝擊較為明顯，希望與企業交流，攜手因應變局。

勞動部昨公布至9月底的減班休息統計，台中市117家、2598人為全台各區之冠，其次是台南市55家、1328人，彰化縣35家、1135人排名第3，僅中彰投3縣市減班休息人數就多達4077人，是此波受影響最嚴重的地區。