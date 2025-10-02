快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

「怎麼把柯文哲一槍畢命？」 應曉薇：我和黃景茂是最佳男、女配角

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

台灣設計展鹿港3展館5、6日試營運 4接駁車可搭

中央社／ 彰化2日電

2025台灣設計展10日到26日在彰化縣開展，其中鹿港展區3展館5、6日試營運，開放民眾搶先觀展，期間上午9時30分到下午6時30分有4條接駁公車路線供免費搭乘。

彰化縣政府表示，鹿港3展館5日從上午11時起開放到下午6時，6日上午10時到下午6時開放。此外，為方便民眾參觀，試營運期間縣府提供彰化鹿港線、鹿港巡迴線、彰濱接駁線及鹿東接駁線公車。

台灣設計展包含彰化市、鹿港鎮與彰南（田中鎮、田尾鄉）展區，其中鹿港展區展館包括鹿江國際中小學、亞太鹿港渡假村集會堂與鹿港公會堂。

彰化縣長王惠美今天視察鹿港展區時表示，鹿港公會堂「平安行」呈現在地歲時節慶與傳統文化風貌，有結合3D動畫與音樂的光雕秀，首場7日下午6時30分亮相12分鐘，正式展期於每週五到日下午6時30分到晚間9時，每半小時展演1次。

亞太鹿港渡假村「文化行：殿氣現場：Live inBelief」引領民眾探索濁水溪源起到目前半線文化發展；鹿江國際中小學「圓夢行」以「圓」為核心概念，描繪彰化300年城市紋理，回顧以往、展望未來。

鹿港 公車路線

延伸閱讀

洛杉磯奧運巧思 經典美式黃色校車化身接駁車

八卦山大佛、爌肉飯化身卡牌 台灣設計展推「彰化百寶圖鑑」 線上抽卡

彰化田尾花田祭來解謎 台灣設計展同步園藝界大老大會師

車流大路面龜裂嚴重 彰化縣道144線員大排段啟動改善

相關新聞

何欣純送藍白議員公益月餅 台中議員：確定要選市長了？

民進黨立委何欣純今年中秋有好禮，不分黨派議員「普發」月餅，國民黨議員大感意外，多認為符合何欣純「親和」形象，也大讚她表現...

關稅衝擊 無薪假台中最嚴重！首場企業座談會 勞動部長這麼說

全台已有8505人放無薪假（減班休息），以台中117家、2598人為全台之冠。勞動部首場「支持勞工安定就業措施企業交流座...

彰化公家機關最牛釘子戶拆定了！鐵路警察局員林分駐所新址曝光

鐵路警察局員林分駐所位在員林市民權街，市公所規畫拓寬道路必須拆除分駐所一半建物，相關作業卡關15年，經市公所完成兩次公聽...

中秋前油柑產季！豐原南嵩中坑山摘收 酸甜口感可泡茶煮湯

中秋節前夕是油柑產季，台中市豐原區南嵩里中坑山上目前正值採收期，豐原區農會柑桔產銷第八班班長游博文栽植的油柑，粒粒果肉飽...

八卦山大佛、爌肉飯化身卡牌 台灣設計展推「彰化百寶圖鑑」 線上抽卡

2025 台灣設計展10月10日在彰化熱鬧登場，搶先推出以彰化為主題的線上抽卡遊戲「彰化百寶圖鑑」...

台中公車3年死傷逾千？ 盧秀燕指數據失真

台中市議會昨進行專案報告，審計部指近3年公車事故造成死傷逾千人，為六都之冠，引爆藍綠激烈交鋒。民進黨批市府怠惰、擺爛；藍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。