台灣設計展鹿港3展館5、6日試營運 4接駁車可搭
2025台灣設計展10日到26日在彰化縣開展，其中鹿港展區3展館5、6日試營運，開放民眾搶先觀展，期間上午9時30分到下午6時30分有4條接駁公車路線供免費搭乘。
彰化縣政府表示，鹿港3展館5日從上午11時起開放到下午6時，6日上午10時到下午6時開放。此外，為方便民眾參觀，試營運期間縣府提供彰化鹿港線、鹿港巡迴線、彰濱接駁線及鹿東接駁線公車。
台灣設計展包含彰化市、鹿港鎮與彰南（田中鎮、田尾鄉）展區，其中鹿港展區展館包括鹿江國際中小學、亞太鹿港渡假村集會堂與鹿港公會堂。
彰化縣長王惠美今天視察鹿港展區時表示，鹿港公會堂「平安行」呈現在地歲時節慶與傳統文化風貌，有結合3D動畫與音樂的光雕秀，首場7日下午6時30分亮相12分鐘，正式展期於每週五到日下午6時30分到晚間9時，每半小時展演1次。
亞太鹿港渡假村「文化行：殿氣現場：Live inBelief」引領民眾探索濁水溪源起到目前半線文化發展；鹿江國際中小學「圓夢行」以「圓」為核心概念，描繪彰化300年城市紋理，回顧以往、展望未來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言