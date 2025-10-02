台灣設計展鹿港3展館5、6日試營運 4接駁車可搭

2025台灣設計展10日到26日在彰化縣開展，其中鹿港展區3展館5、6日試營運，開放民眾搶先觀展，期間上午9時30分到下午6時30分有4條接駁公車路線供免費搭乘。

彰化縣政府表示，鹿港3展館5日從上午11時起開放到下午6時，6日上午10時到下午6時開放。此外，為方便民眾參觀，試營運期間縣府提供彰化鹿港線、鹿港巡迴線、彰濱接駁線及鹿東接駁線公車。

台灣設計展包含彰化市、鹿港鎮與彰南（田中鎮、田尾鄉）展區，其中鹿港展區展館包括鹿江國際中小學、亞太鹿港渡假村集會堂與鹿港公會堂。

彰化縣長王惠美今天視察鹿港展區時表示，鹿港公會堂「平安行」呈現在地歲時節慶與傳統文化風貌，有結合3D動畫與音樂的光雕秀，首場7日下午6時30分亮相12分鐘，正式展期於每週五到日下午6時30分到晚間9時，每半小時展演1次。

亞太鹿港渡假村「文化行：殿氣現場：Live inBelief」引領民眾探索濁水溪源起到目前半線文化發展；鹿江國際中小學「圓夢行」以「圓」為核心概念，描繪彰化300年城市紋理，回顧以往、展望未來。