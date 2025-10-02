台中「安心午餐券」疑行政延宕 市府將調查補救

快訊

中央社／ 台中2日電

台中市推動「安心午餐券」保障弱勢學童假日供餐，近日卻傳出疑因行政延宕，造成有學生今年9月多天無法領餐；市長盧秀燕表示，若屬行政不彰將嚴辦。教育局則允諾盤點補救。

台中市議會今天進行專案報告，民主進步黨籍台中市議員陳雅惠表示，部分學校疑因行政延宕，未通知二至六年級學生能憑數位學生證領餐，導致學生9月延誤6餐，損失達新台幣390至450元，更有小一新生因數位學生證延後發放，假日期間13天領不到餐券，形同剝奪溫飽。

陳雅惠說，這究竟是學校怠惰，還是市府制度設計不良，這樣的「安心午餐」怎麼能讓孩子安心，雖然金額不大，但對弱勢家庭而言，這不是小錢，而是一份安心、一頓溫飽。

盧秀燕回應，台中市目前約有2萬5000名弱勢學童享有免費營養午餐，政策涵蓋寒暑假與週末假日，過去多年執行都未曾出現問題，今年卻傳出部分學校延宕狀況，若真因行政效率不彰，造成孩子權益受損，一定嚴辦，絕不寬貸。

台中市教育局長蔣偉民說，原則上每年9月新學期一開始，就會為小一新生發放臨時卡，今年確實接獲部分家長反映未收到，導致學生無法領餐，將立即調查原因，避免弱勢孩子再因行政疏失而被排除在外。

台中市 教育局 陳雅惠

