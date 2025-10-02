中興新村地方創生成果展10/4登場 揪青年家鄉創業

國發會今天發布新聞稿指出，「2025年中興新村地方創生育成村成果展」系列活動，10月4日至10月12日將於南投中興新村舉辦，除了展現地方創生多元成果，也藉機宣傳創業大聯盟競賽，邀請有志青年加入創業行列。

國發會表示，「2025年中興新村地方創生育成村成果展」系列活動，內容包括創業大聯盟競賽說明會、名人講座、創生市集、成果展示等。

創業大聯盟競賽方面，國發會說明，為力挺青年，今年8月底啟動「創業綻放計畫」，提供最高新台幣1000萬元創業支持獎金，透過完整培訓與輔導，協助青年團隊實現夢想；由於創業大聯盟競賽報名類別劃分為區域（六都）與地方（非六都），希望藉由這次活動，加大宣傳力道。

系列活動還包含名人講座，邀請田中馬拉松活動創辦人鄭宗政及尚德茶堂第四代傳人曾弘毅及曾弘儒兄妹，分享家鄉創業的歷程，如何串聯社區能量、結合產業與永續理念，活化在地文化與經濟。

開幕活動預計10月4日下午在中興新村地方創生育成市集展開，由育成村進駐團隊與地方創生中區輔導中心聯手辦理成果市集。服務中心也會進行團隊成果靜態展示，展出團隊育成期間有關循環創生、科技創生與服務創生成果，包括永續素材、在地青農產品及具地方特色元素文創作品。