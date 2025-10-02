彰化員林幸福巴士停駛9個月 即日恢復行駛

彰化縣員林市幸福巴士去年底承包合約到期，員林市公所發包11次流標後，終於有廠商願意承攬營運，今年10月起恢復行駛，協助市民就醫、通勤，方便前往遊憩景點。

員林市公所今天表示，幸福巴士非以營利為目的，經營不易，去年底廠商承包合約到期，公所發包不斷流標，只好停駛；經團隊努力奔走招商，終於成功引入營運廠商，讓幸福巴士能再次上路。

員林市代理市長賴致富指出，八卦山地區公車資源稀少，幸福巴士的投入對當地居民尤為重要，除是交通工具外，也是公共服務象徵，未來會持續聽取各界建議，在有限資源下努力調整與擴充路線，按照不同族群需求規劃，提升整體營運品質與服務滿意度。

公所指出，幸福巴士平日線服務涵蓋員林市區，分別以振興里天化宮、湖水里集興宮為起點，定時巡迴行駛，協助市民就醫、洽公、採買與通勤。

公所說明，假日線則以觀光與休閒功能為主，起點分別設於圓林園及台鐵員林車站，途經龍燈滯洪池公園、員林演藝廳、百果山遊憩區及藤山步道等。

此外，員林市公所將於18日晚間舉行「升市10年」感恩晚會，假日線調整為由員林車站直達圓林園。民眾即日起搭乘幸福巴士1次可獲得1枚集章，2枚可在晚會兌換摸彩券。