彰化公家機關最牛釘子戶拆定了！鐵路警察局員林分駐所新址曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
鐵路警察局員林分駐所拆遷定案，將搬到員林火車站二樓的超商現址繼續服務民眾。記者簡慧珍／攝影
鐵路警察局員林分駐所拆遷定案，將搬到員林火車站二樓的超商現址繼續服務民眾。記者簡慧珍／攝影

鐵路警察員林分駐所位在員林市民權街，市公所規畫拓寬道路必須拆除分駐所一半建物，相關作業卡關15年，經市公所完成兩次公聽會蒐集各方意見，確定分駐所將暫時遷移至員林火車站二樓，民權街拓寬工程最快年底前發包，明年動工。

員林火車站以北的民權街目前5公尺單行道，車輛可從火車站右轉民權街接中山路（台一線），市公所將拓寬民權街為11公尺雙向道，中山路的車輛可右轉民權街到火車站廣場，直行從南邊的民權街出去，或左轉站前迴轉站接中山路離開，可望紓解都從中山路進入火車站廣場T字路口的車流。

拓寬民權街必須拆除街口的鐵路警察局員林分駐所一半建物，剩下一半的空間無幾，鐵路警察局認為不如全拆和搬遷，起初要搬到哪裡和拆遷補償查估等問題，交通部、鐵路警察局、員林市公所和地方居民意見不一，拖延15年，使鐵路警察局員林分駐所淪為彰化公家機關「最牛釘子戶」。去年公聽會討論，應該由鐵路公司或警政署負擔員林分駐所新建經費，雙方沒交集。

員林市公所今表示，今年9月第二次公聽會，交通部、鐵路公司、地方居民討論，地方都不希望鐵路警察局員林分駐所遷到台鐵倉庫附近，「太遠了，不方便報案。」結論是暫搬到員林火車站二樓超商現址，超商另擇地點營業，這項提議獲與會單位一致贊同。

員林市公所指出，目前整理第二次公聽會內容，將寄發相關單位，大家若沒補充意見和異議，市公所就趕快招標拓寬民權街工程，並發拆遷補償費給鐵路警察局，畢竟這個計畫經歷3任市長，拖太久了，希望能在年底前發包，明年可動工，屆時拆除員林市立體停車場後改建的商場有雙線道進出，交通便利帶進人潮將有助市公所招商。

