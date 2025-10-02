聽新聞
中秋前油柑產季！豐原南嵩中坑山摘收 酸甜口感可泡茶煮湯
中秋節前夕是油柑產季，台中市豐原區南嵩里中坑山上目前正值採收期，豐原區農會柑桔產銷第八班班長游博文栽植的油柑，粒粒果肉飽滿、滋味酸甜帶勁，也有澀感，可泡茶煮湯，是近年講求健康的消費市場矚目的水果。
豐原區農會表示，油柑果實富含維生素C與多酚成分，可直接吃，也可製成果汁、蜜餞、果醬等加工品，泡茶或煮湯也別有風味，受到年輕族群與養生族喜愛。游博文班長多年來專注於果園管理，採用友善環境的栽培方式，其中一棵百年老油柑樹，在耐心呵護下讓油柑果實品質穩定良好，呈現自然酸香、回甘耐吃的口感。
豐原區農會總幹事蔡森揚推薦這款在地特色水果，他說油柑雖然在市面上不像柑橘、椪柑普遍，但營養價值極高，非常值得推廣。透過產銷班的努力，希望更多消費者能認識油柑、品嘗油柑，進一步支持在地農民。
蔡森揚說，農會將持續協助產銷班拓展多元行銷管道，包括農產品市集、社群平台推廣與加工加值商品開發等，讓油柑不只是地方特產，更能成為帶動豐原農業產業升級的亮點之一。目前油柑已進入產期，豐原油柑年產量僅約3000斤，消費者可到豐原區農會社區小舖選購。
