八卦山大佛、爌肉飯化身卡牌 台灣設計展推「彰化百寶圖鑑」 線上抽卡

2025 台灣設計展10月10日在彰化熱鬧登場，搶先推出以彰化為主題的線上抽卡遊戲「彰化百寶圖鑑」（http://atw.today/84jyee），讓玩家以抽卡方式蒐集 100 張專屬於彰化的特色卡牌。從旅遊地標、經典小吃、節慶活動到都市傳說與在地內梗，通通收錄其中，不只能變身彰化行家，還能把卡牌當梗圖分享。上線迄今，共已抽出超過 10 萬張卡。

「彰化百寶圖鑑」卡牌共分為 10 大類型，搭配精簡有趣的文案，帶領玩家認識彰化的冷知識與歷史故事。像是肉圓、鹿港老街、八卦山大佛等觀光必訪地點，或是只有彰化人才懂的「內梗」，都化身為一張張具有收藏價值的卡牌。此外，遊戲更邀請名人現身，包括宏碁創辦人施振榮、台通主持人李毅誠、小高潮色計事務所「色長」等，讓玩家蒐卡同時也能收錄「彰化之光」。

玩家每天登入就能抽 2 包（共 10 張）卡牌，完成每日任務（如答題、IG 按讚、官網踩點）還能再獲得 3 包額外抽卡機會，一天最多可拿到 25 張。隨著卡牌組合不同，還能觸發多達 17 種成就，並在圖鑑頁逐步填滿收藏。抽到的卡牌都能單張下載，方便分享到社群，成為聊天新話題。另也有貼心的「製作桌面捷徑」教學，彷彿遊戲 app，讓人一玩再玩、十分上癮。

除了線上蒐集的樂趣，遊戲也與彰化在地 14 間店家合作，推出「店家卡」機制，只要抽中指定卡牌，在設計展展覽期間，憑卡就能到店家兌換優惠或小禮物，讓卡牌從線上延伸到線下，帶來更多驚喜。