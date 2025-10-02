台中海洋館挨批票價高 盧秀燕：不算最貴

台中海洋館斥資13億元打造、歷經三任市長與14年規畫，8月21日試營運，10月6日結束優惠，票價恢復全票500元，引發「票價過高」質疑。藍綠議員針對票價、交通配套交鋒，市長盧秀燕表示，海洋館票價屬中後段班，不算最貴。

台中海洋館試營運期間，吸引約10萬人次入園參觀。民進黨議員何文海指出，海洋館造價高昂，卻被批評「像水族館」，要求比照科博館，規畫台中市民第一次免費入館，並結合周邊景點提升人潮。議員陳淑華批票價與館內餐飲都過貴，展覽內容豐富度不足，建議讓中小學生免費參觀，強化海洋教育。議員周永鴻要求比照2018年花博，市民免費。

綠營議員謝家宜及藍營陳政顯、邱愛珊等人則指市府應改善僅有104個停車位不足問題，假日遊客被迫停車至梧棲漁港卻無交通引導，還缺乏遮陽設施與清楚動線。

國民黨議員陳文政則認為，除了散客，更要重視團體需求。他舉例幼兒園近300人欲參訪卻因購票流程繁瑣作罷，要求業者設專屬團體諮詢窗口、出入口通道與專人導覽，強化教育意義。

市長盧秀燕表示，相較基隆海科館1020元、遠雄海洋公園990元、桃園Xpark600元，台中海洋館票價屬中後段班，全國促參案均無全面免費案例，市府不會例外。觀旅局長陳美秀補充，海洋館依促參法規定收費，並宣布10月8日至明年1月16日台中市小學生可享8折優惠及現場教學；另已要求業者加強團體服務，並將持續檢討交通及停車需求。

陳美秀說，目前館內停車位雖僅104格，但鄰近梧棲漁港有600多格車位，另規畫5條直達公車路線，未來也將評估台中港用地興建停車場，以改善交通問題。