聽新聞
0:00 / 0:00

台中海洋館挨批票價高 盧秀燕：不算最貴

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中海洋館入園人數已突破10萬人次，市府祭出10月8日到明年1月16日中市小學生入場8折優待。記者黑中亮／攝影
台中海洋館入園人數已突破10萬人次，市府祭出10月8日到明年1月16日中市小學生入場8折優待。記者黑中亮／攝影

台中海洋館斥資13億元打造、歷經三任市長與14年規畫，8月21日試營運，10月6日結束優惠，票價恢復全票500元，引發「票價過高」質疑。藍綠議員針對票價、交通配套交鋒，市長盧秀燕表示，海洋館票價屬中後段班，不算最貴。

台中海洋館試營運期間，吸引約10萬人次入園參觀。民進黨議員何文海指出，海洋館造價高昂，卻被批評「像水族館」，要求比照科博館，規畫台中市民第一次免費入館，並結合周邊景點提升人潮。議員陳淑華批票價與館內餐飲都過貴，展覽內容豐富度不足，建議讓中小學生免費參觀，強化海洋教育。議員周永鴻要求比照2018年花博，市民免費。

綠營議員謝家宜及藍營陳政顯、邱愛珊等人則指市府應改善僅有104個停車位不足問題，假日遊客被迫停車至梧棲漁港卻無交通引導，還缺乏遮陽設施與清楚動線。

國民黨議員陳文政則認為，除了散客，更要重視團體需求。他舉例幼兒園近300人欲參訪卻因購票流程繁瑣作罷，要求業者設專屬團體諮詢窗口、出入口通道與專人導覽，強化教育意義。

市長盧秀燕表示，相較基隆海科館1020元、遠雄海洋公園990元、桃園Xpark600元，台中海洋館票價屬中後段班，全國促參案均無全面免費案例，市府不會例外。觀旅局長陳美秀補充，海洋館依促參法規定收費，並宣布10月8日至明年1月16日台中市小學生可享8折優惠及現場教學；另已要求業者加強團體服務，並將持續檢討交通及停車需求。

陳美秀說，目前館內停車位雖僅104格，但鄰近梧棲漁港有600多格車位，另規畫5條直達公車路線，未來也將評估台中港用地興建停車場，以改善交通問題。

台中海洋館 海洋館 盧秀燕 公車路線 海洋公園

延伸閱讀

台中兒少代表遭取消資格 疑舉牌抗議遭市府貼標籤

中捷車廂滿滿盧秀燕 綠批造神藍稱最佳行銷方式

盧秀燕吃播晚餐不吃澱粉曝光 醫師：均衡前提下是聰明作法

新光三越復業「禁排令」奏功交通變順暢 盧秀燕：挑戰更大滾動檢討

相關新聞

台中公車3年死傷逾千？ 盧秀燕指數據失真

台中市議會昨進行專案報告，審計部指近3年公車事故造成死傷逾千人，為六都之冠，引爆藍綠激烈交鋒。民進黨批市府怠惰、擺爛；藍...

台中海洋館挨批票價高 盧秀燕：不算最貴

台中海洋館斥資13億元打造、歷經三任市長與14年規畫，8月21日試營運，10月6日結束優惠，票價恢復全票500元，引發「...

台中草湖溪道路邊坡坍方復建 何欣純：預計明年第一季完工

台中市大里、太平交界的草湖溪7月時因連續暴雨，致河道堤防受損，甚至造成道路邊坡坍方。立委何欣純今表示，目前正由中央與地方...

「綠水植藝．與水共好」產官學攜手 打造幸福宜居花鄉后里

「綠水植藝．與水共好」綠能誠信水資源宣導系列活動，1日在台中市后里區公所登場，邀請經濟部水利署中區水資源分署分署長莊曜成...

台中300輛電動公車規格不一 議員促市府建立即時應變指引

台中市議會10月1日專案報告中，電動公車議題成焦點。市議員林德宇指出，目前台中市已有超過300輛電動公車上路，未來更將達...

紀念甘地誕辰 印度台北協會在台中舉辦攝影展、排燈節慶祝活動

為紀念聖雄甘地誕辰，印度台北協會自10月1日至10月29日，在台中國立公共資訊圖書館舉辦「探索聖雄甘地的傳奇」攝影展，展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。